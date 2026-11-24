Metaのワン氏は、OpenAIのAIモデルが難解な数学問題を解けるようになったことに触れ、AIのさらなる高性能化のボトルネックは知能ではなく専門知識の獲得に移ったと指摘した。ワン氏は再帰的自己改善により人間の管理を超越する超知能が誕生する可能性を懸念し、AIアラインメント研究の推進と安全性の重視を主張。超知能の到来は不可避ではなく、リーダーシップが重要であると述べ、安全性を優先してMetaのAIモデルMuseの公開を遅らせた経緯も明らかにした。

ワン氏は2024年12月にOpenAIのAIモデル「o3」がアメリカの数学競技会「AIME」で優れた成績を収めた時にも同様の変化を感じたとのこと。 AIMEの難問は優秀なエンジニアやビジネスパーソンが日常的に直面する問題よりも知的な難易度が高く、AIを実務に活用するために不足していたのは各分野に固有の知識やノウハウだったとワン氏は振り返っています。

AIMEは10代の学生が参加する数学競技会ですが、リーマン予想は人類史上でも屈指の難問です。 ワン氏によると、AIがほぼすべての分野で人間を大幅に上回るために残されている課題は知能そのものの向上から専門知識の獲得やシステムの整備、実験などに移ったとのこと。 ワン氏は特にAI研究そのものに注目しているそう。 リーマン予想の証明に比べてAI研究の知的な難易度は低いとワン氏は考えており、将来的にはAI研究の全工程をAIで自動化し、AI自身の性能を向上させる能力でも人間を上回るようになると予測しています。

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AIが自身よりも高性能なAIを開発し、さらに高性能なAIが次のAIを開発することを繰り返す仕組みは「再帰的自己改善」と呼ばれています。 ワン氏は再帰的自己改善が制限なく進んだ場合や、あらゆる分野で人間の1000倍の能力を持つ超知能が誕生した場合、人類がAIを制御し続けることは想像し難いと指摘。 リーマン予想の証明を数学者が十分に理解できていないように、あらゆる研究分野で人間の理解や監視が追いつかないほどの速度で研究が進む可能性があるというわけです。

ワン氏はAIの安全性やセキュリティを高めることに加えて、AIを人間の意図や価値観に沿って動作させる「AIアラインメント」に関する研究を早急に進める必要があると主張しています。 また、超知能の誕生を不可避とみなすAI業界の風潮にも疑問を呈しており、社会の主導権をAIに明け渡すような未来を受け入れるべきではないと述べています。 さらに、ワン氏は11月23日13時21分頃に追加の投稿を行い、安全性を考慮してMetaのAIモデル「Muse」の公開を数カ月遅らせたことなどを明かしました。

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Metaのマーク・ザッカーバーグCEOもAI開発企業に対して、計算資源の大部分をAIの再帰的自己改善よりも人々や顧客へのサービス提供に割り当てるよう呼びかけているとのこと。 To be clear, much of what I said has been said by the leaders of other labs. What I *am* saying is this path is not inevitable.

I am saying leaders and leadership matter more than ever, and that’s why I’m proud of the work that Mark and I have done at Meta to put safety as a top…