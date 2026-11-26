AIエージェントを使いやすいアプリに落とし込んだMetaの「Muse」は、40日間で1000万ダウンロードされるなど高い人気を集めました。このMuseをAmazonがブロックしている件で、AmazonとMetaがブロックを解除する方針で協議していると報じられました。

事情を知る関係者によると、両社はこれまで複数回にわたって協議しており、検索結果と広告をどのように扱うかという2つの大きな要素を交渉の焦点としているとのこと。 Amazonは広告収入の減少とMuseが提示する検索結果の品質について懸念していて、年間総売上高のほぼ10％を占める広告事業の衰退を避けようとしているとされています。 2026年10月、AmazonのCEOであるアンディ・ジャシー氏はMuseの名前こそ挙げなかったものの、「外部のショッピングエージェントを使って購入する顧客は少ない」として投資家の懸念を和らげようとしました。

全米小売業協会の調査によると、2026年のホリデーシーズンに買い物をする人の約半数が何らかの形でAIを使うことを考えているとのこと。2025年のモルガン・スタンレーの報告書によると、AIエージェントによる買い物は2030年までにアメリカの電子商取引支出の1900億ドルから3850億ドルに達し、市場全体の10％から20％を占める可能性があるそうです。 JPモルガンのアナリストはMuseを強力なエージェントとして評価しており、数千万の企業が最終的にこのツールを利用する可能性があると述べています。

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」を発表しています。 Amazon自身も「Alexa for shopping」と名付けた自社ウェブサイト向けのショッピングエージェントを提供しており、ジャシーCEOによると過去1年間に4億人以上の顧客が利用したとのことです。