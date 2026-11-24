ほかの巨大IT企業と同じく、Metaは人工知能（AI）とその稼働に必要なデータセンターを優先し、気候目標を犠牲にしている。

で、 Meta のデータセンター部門と サステナビリティ 部門の責任者は、「排出量の実質ゼロを目指す2030年という期限や短期の排出原単位の目標も含め、達成までの日程、施策の順序、中間目標を見直している」と記した。

Metaの広報担当者は米CNETへのメールで、「排出量の実質ゼロを目指す方針は変わらないが、2030年という期限は見直している（中略）排出削減への投資は続ける」と述べた。。 MicrosoftのプレジデントであるBrad Smith氏は2024年、同社がカーボンネガティブの目標を掲げたのは「AIが爆発的に普及する前だった」と語った。 Metaによると、2025年の温室効果ガスの純排出量はCO2換算で1180万トンとなり、前年比で45％増えた。

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CO2などの温室効果ガスは気候危機の主因であり、自然災害を激甚化させ、異常気象を引き起こし、地球上の人々の暮らしや生き物の営みを揺るがしている。 Metaが米ルイジアナ州に建設するデータセンター「Hyperion」を見てみよう。 同社の最高経営責任者（CEO）であるMark Zuckerberg氏は2025年にこの巨大施設の計画を紹介し、敷地がマンハッタン島に迫る広さになることを示した。2030年にはAI向けの計算基盤が2GW規模で稼働する見込みで、将来の増強も可能だ。

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その規模に見合う膨大な電力を、州の電力網から確保する必要もある。 Metaは、事業が環境に与える影響を抑える方策を詳しく説明している。 データセンターで水をより効率的に使う取り組みや、建材の製造および建設に伴う温室効果ガス排出量（エンボディドカーボン）を、IT設備容量当たりで当初の仕様より約77％減らせる新たな設計などだ。 Metaは「AIインフラへの需要は、大方の予想を上回る速さで伸びた」と記した。

米国内外でAIインフラの整備を主導する最大手のハイパースケーラーの1社なら、この伸びは見通せたはずではないか。