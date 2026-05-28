Mega Shinnosuke's live performance at OKAMOTO'S

Mega Shinnosuke, a musician born in 2000 and from Fukuoka, performs at OKAMOTO'S. He is a singer, songwriter, arranger, producer, art director, and film maker. He started creating original music in autumn 2017 and released his EP 'momo' in 2018. He also provides music to various artists such as Kanjani8, King & Prince, and Seigaku High School. He will release his album 'Angelic†' in November and will be releasing the theme song for the TV anime 'Nihonbashi Hirose 12-course meal' in October 2025. He also mentioned that he is currently on hiatus due to illness.

2000年生まれ、福岡県出身。 作詞、作曲、編曲、プロデュース、アートワークおよび映像制作を自ら手がける。2017年秋よりオリジナル楽曲を作り始め、2018年に発表したEP「momo」で本格的に音楽活動をスタートさせる。

自身の楽曲のほか、菅田将暉、King & Prince、私立恵比寿中学らさまざまなアーティストへの楽曲提供も行う。2025年10月にテレビアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」の主題歌「ごはん食べヨ」を配信。11月にアルバム「天使様†」をリリースする。 メガシンノスケという名前が本名であることをSNS上で公表し、大きな話題に。 開幕早々、骨太なロックンロールナンバーを立て続けに披露し、フロアを揺らしたOKAMOTO'S。

体調不良のため活動を休止しているハマ・オカモト（B）に代わり、この日はオカモトショウ（Vo）の実弟・ハミーがサポートベーシストとして参加し、うねるベースで楽曲に力強いグルーヴを醸し出していく。 ハミーはもともとMegaとも親交があり、この日のライブもプライベートで観に来る予定だったそうだが、サポートでの参加が急きょ決定したとのこと。 そんな彼のプレイにも、観客から大きな拍手が送られた。 ライブ後半、ショウは来年3月に開催される約8年ぶりの東京・日本武道館でのワンマンライブについて言及。

その準備が進む中でハマの活動休止が決まったことにも触れ、本当に人生、何が起きるかわからないなと感じていますと率直な思いを明かした。 何が起きるかわからないからこそ、1回1回のステージの重みを噛み締めているという彼は、この『MEGAGIG』が俺の最後のライブだったとしても後悔しないように、そう思って今日俺はここに立っていますとバンドマンとしての覚悟を語った。 そんな言葉を経て披露された「今ここで」では、ストレートなロックサウンドで観客をさらに引き込み、熱量あふれるステージは代表曲「90'S TOKYO BOYS」まで続いた。

ここまでのライブを振り返り、Megaは第1回目なのに超いいイベントだなと感じてます！ なんかワンマンより手応えあるなと満面の笑みを見せる。 これだけ大暴れしたら、ちょっとお腹空いてきたなというMCからは「ごはん食べヨ」へ。 Megaはこの曲について、歌詞がいい曲なんですよと語り、きらびやかに見える活動の裏で、悶々とした気持ちや寂しい夜を過ごしてきたひとりの人間だったからこそ書けた曲だと明かす。

そして、すべての人に捧げたいと思いますという言葉の通り、Megaはこの曲を情感たっぷりに歌い上げた。 最後にMegaは、OKAMOTO'Sという大好きなロックバンドを呼んで、このイベントができて本当によかったです。 ご存知の通り、Mega Shinnosukeはロックバンドではありません。 でも僕もロックミュージックを愛するひとりの人間なので、これからもどうぞよろしくお願いしますと呼びかけ、永遠の少年でライブを締めくくった





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Mega Shinnosuke OKAMOTO's Live Performance Theme Song TV Anime Album Release

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