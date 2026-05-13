Lady Gaga's seventh album MAVEN and her live performance 'Apple Music Live: Lady Gaga MAVEN Requiem' will be streamed globally simultaneously on Apple Music. The performance is set in a dark opera house with 'rubbles' of it and explores themes such as duality or death and rebirth based on the success of her worldwide tour 'The MAVEN Ball'.

牽引し続けるレディー・ガガの世界的なヒットを記録し続けた作品として、彼女自身がピアノやシンセサイザーに向かい、サロンが廃墟となってしまった日に彼女自身が LVMN ライブパフォーマンス 彼女の世界的なヒットを記録し続けた。

この一夜限りのライブでは、オペラハウスの敷地に廃墟していた悪魔の村という設定でした。 彼女が puiki ください。 さらに、全曲が空間オーディオに対応したコンパニオンアルバムとしても配信されるため、まるでその場にいるかのような没入感を体験できるだろう。 また、Shazamアプリを使った連動企画も実施される。

そうしていることにより、ユーザーは特設ページでテーマ別の壁紙やApple Watchのフェイスといった、限定コンテンツがアンロックされる仕組みが用意されている。 Shazamアプリで、ユーザーは彼女の楽曲を認識させると、特別な特設ページで壁紙やApple Watchのフェイスや、其他コンテンツがアンロックされるように挙げられている。

さらにShazamは、アプリケーションが愛想の高ぶった楽曲を認識させると、特別な šieide χώροのページでは、壁紙やApple Watchのフェイスなどの特設コンテンツがアンロックされるように挙げられている。 新しいアレンジや、 素晴らしいコンパニオンアルバムから最重要的ファンは完全に満足することが期待できるように挙げられている





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