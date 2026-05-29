Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

LUNA SEA、故郷・秦野でツアー開幕 故・真矢さんへ捧げる初日公演

エンタメ / 音楽 News

LUNA SEA、故郷・秦野でツアー開幕 故・真矢さんへ捧げる初日公演
LUNA SEA真矢秦野
📆5/29/2026 10:51 AM
📰nikkansports
57 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 43% · Publisher: 63%

LUNA SEAが神奈川・秦野で全国ツアー初日を開催。地元初ライブで新曲「FOREVER」披露、亡きドラマー真矢さんを追悼。

LUNA SEA が29日、神奈川・クアーズテック秦野カルチャーホールで全国 ツアー 「UNENDING JOURNEY － FOREVER －」の初日公演を開催した。 メンバーの地元である秦野での初ライブであり、2月に急逝したドラマー・真矢さんの死去後、初めての ツアー 開幕となった。

会場には1400人のSLAVE（ファンの総称）が集まり、彼らの帰還を熱烈に歓迎した。 ライブでは、この日発売された新曲「FOREVER」を初披露。 さらに代表曲「ROSIER」や、真矢さんが作曲に携わった「UP TO YOU」など全16曲を演奏した。 スクリーンには時折真矢さんの映像が映し出され、観客は彼の不在を感じつつも、5人の演奏に酔いしれた。

この公演は、真矢さんがツアーに本格復帰するためのものとして、生前から開催が決定していた。 メンバーはもちろん、ファンや秦野市民、そして秦野市が一体となって実現した凱旋公演だった。 真矢さんの復帰は叶わなかったが、SUGIZO（56）は「真矢がいなければ今日はなかった。 真矢が一番楽しみにしていた日だと思います」と語り、「やっと地元に恩返しができた。

真矢と皆さんのおかげです」と感謝の意を述べた。 RYUICHI（56）は「ここ、秦野に帰ってこられて本当によかった。 もちろん真矢の思いも連れてきている」と強調し、5人で凱旋したことの意義を語った。 J（55）も「秦野の皆さんの懐の深さはすごいですよ。

出来が良いか悪いかで言われたら…そんな奴らを温かく迎えてくださった。 それもこれも真矢師匠のおかげです」と話し、地元の温かい歓迎に感謝した。 5月29日はLUNA SEAの結成記念日でもある。 アンコール前には、会場全体が一つとなり、SLAVEたちによるバースデーソングの合唱が行われた。 SUGIZOは「正真正銘、故郷、秦野！

本当にありがとう。 真矢もありがとう」と絶叫し、INORAN（55）は「これからもいろんなミラクルを起こしていきます」と誓った。 真矢さんが愛した秦野の地から、5人の永遠の旅の続きが始まった。 今回のツアーは、真矢さんの遺志を継ぎ、彼の存在を常に感じさせるものとなった。

ファンは涙を流しながらも、メンバーと共に歩む決意を新たにした。 LUNA SEAは、これからも真矢さんと共に、音楽の旅を続けていくことだろう。 秦野市は真矢さんの生まれ故郷であり、彼は生前、地元でのライブを強く望んでいた。 その夢が実現した今日、メンバーは真矢さんの分まで全身全霊でパフォーマンスを披露した。

会場には真矢さんのドラムセットが設置され、彼の存在を象徴していた。 また、秦野市長も公演に駆けつけ、地元を代表して感謝の言葉を述べた。 この公演は、単なるコンサートではなく、真矢さんへの追悼と、彼の音楽を永遠に伝える誓いの場となった。 LUNA SEAの歴史に新たな一章が刻まれた瞬間だった

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

nikkansports /  🏆 18. in JP

LUNA SEA 真矢 秦野 ツアー FOREVER

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「LUNA」より大人気リップグロス＆チークの新色が登場「LUNA」より大人気リップグロス＆チークの新色が登場Aekyung Ind. Co.,Ltd.のプレスリリース（2026年5月29日 11時00分）「LUNA」より大人気リップグロス＆チークの新色が登場
Read more »

「LUNA」より大人気リップグロス＆チークの新色が登場「LUNA」より大人気リップグロス＆チークの新色が登場Aekyung Ind. Co.,Ltd.～『バブリングガムグロス』と『グロウレイヤーブラーチーク』で、軽やかな血色感を演出～ 愛敬産業株式会社（本社： Aekyung Tower 188 Yanghwa-ro, Map…
Read more »



Render Time: 2026-05-29 13:51:46