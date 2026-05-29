LUNA SEA、故郷・秦野でツアー開幕 故・真矢さんへ捧げる初日公演

LUNA SEAが神奈川・秦野で全国ツアー初日を開催。地元初ライブで新曲「FOREVER」披露、亡きドラマー真矢さんを追悼。

LUNA SEA が29日、神奈川・クアーズテック秦野カルチャーホールで全国 ツアー 「UNENDING JOURNEY － FOREVER －」の初日公演を開催した。 メンバーの地元である秦野での初ライブであり、2月に急逝したドラマー・真矢さんの死去後、初めての ツアー 開幕となった。

会場には1400人のSLAVE（ファンの総称）が集まり、彼らの帰還を熱烈に歓迎した。 ライブでは、この日発売された新曲「FOREVER」を初披露。 さらに代表曲「ROSIER」や、真矢さんが作曲に携わった「UP TO YOU」など全16曲を演奏した。 スクリーンには時折真矢さんの映像が映し出され、観客は彼の不在を感じつつも、5人の演奏に酔いしれた。

この公演は、真矢さんがツアーに本格復帰するためのものとして、生前から開催が決定していた。 メンバーはもちろん、ファンや秦野市民、そして秦野市が一体となって実現した凱旋公演だった。 真矢さんの復帰は叶わなかったが、SUGIZO（56）は「真矢がいなければ今日はなかった。 真矢が一番楽しみにしていた日だと思います」と語り、「やっと地元に恩返しができた。

真矢と皆さんのおかげです」と感謝の意を述べた。 RYUICHI（56）は「ここ、秦野に帰ってこられて本当によかった。 もちろん真矢の思いも連れてきている」と強調し、5人で凱旋したことの意義を語った。 J（55）も「秦野の皆さんの懐の深さはすごいですよ。

出来が良いか悪いかで言われたら…そんな奴らを温かく迎えてくださった。 それもこれも真矢師匠のおかげです」と話し、地元の温かい歓迎に感謝した。 5月29日はLUNA SEAの結成記念日でもある。 アンコール前には、会場全体が一つとなり、SLAVEたちによるバースデーソングの合唱が行われた。 SUGIZOは「正真正銘、故郷、秦野！

本当にありがとう。 真矢もありがとう」と絶叫し、INORAN（55）は「これからもいろんなミラクルを起こしていきます」と誓った。 真矢さんが愛した秦野の地から、5人の永遠の旅の続きが始まった。 今回のツアーは、真矢さんの遺志を継ぎ、彼の存在を常に感じさせるものとなった。

ファンは涙を流しながらも、メンバーと共に歩む決意を新たにした。 LUNA SEAは、これからも真矢さんと共に、音楽の旅を続けていくことだろう。 秦野市は真矢さんの生まれ故郷であり、彼は生前、地元でのライブを強く望んでいた。 その夢が実現した今日、メンバーは真矢さんの分まで全身全霊でパフォーマンスを披露した。

会場には真矢さんのドラムセットが設置され、彼の存在を象徴していた。 また、秦野市長も公演に駆けつけ、地元を代表して感謝の言葉を述べた。 この公演は、単なるコンサートではなく、真矢さんへの追悼と、彼の音楽を永遠に伝える誓いの場となった。 LUNA SEAの歴史に新たな一章が刻まれた瞬間だった





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