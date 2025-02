LUNA SEA×スポニチ公式アニバーサリー新聞、22日から先行発売

結成35周年を迎えたロックバンドLUNA SEAとスポーツニッポン新聞社がコラボした公式アニバーサリー新聞「LUNA SEA×スポニチ」が、22日から東京ドーム周辺のコンビニエンスストアなどで先行発売されます。予約販売は12日18時からネット通販各サイトでスタートしました。

結成35周年 を迎えた LUNA SEA とスポーツニッポン新聞社がコラボした公式 アニバーサリー新聞 「 LUNA SEA ×スポニチ」が22日から 東京ドーム 周辺のコンビニエンスストアなどで先行発売されます。予約販売の受け付けも12日18時からネット通販各サイトでスタートしました。\22日から2日間にわたり 東京ドーム で開かれる“最高の饗宴(きょうえん)”。22日はGLAYと共演する「The Millennium Eve 2025」。23日は LUNA SEA 単独となる「 LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE- LUNATIC TOKYO 2025

-黒服限定GIG-」を開催します。\公式アニバーサリー新聞では15年ぶりのドーム公演にかける5人のロングインタビューを掲載。喉の不調を抱えながら闘い続けるRYUICHIの覚悟と、SUGIZO、INORAN、J、真矢からのメッセージは必見です。スポニチ本紙が2000年11月7日に単独スクープした「終幕」記事などをカラーで再現。伝説のライブを証言で振り返るページも読み応えあり!センター面には特大ポスターと、35年の活動を支え続けるSLAVEへの感謝が詰まった盛りだくさんの内容となっています





