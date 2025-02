LUNA SEA、結成35周年記念コラボレーションアイテム発売

ロックバンドLUNA SEAが結成35周年を記念して、ライブに参加するイメージで描かれたオリジナルのKUROMIをあしらったグッズを発売します。

LUNA SEA は、RYUICHI(Vo)、SUGIZO(G, Violin)、INORAN(G)、J(B)、真矢(Dr)からなる ロックバンド です。1989年に現編成で活動を開始し、1991年にYOSHIKI(X JAPAN)主宰の「Extasy Records」から1stアルバム「LUNA

SEA」をリリースしました。翌1992年に2ndアルバム「IMAGE」でメジャーデビューを果たしました。1994年のシングル「ROSIER」がロングヒットを記録し、東京ドームや横浜スタジアムなどでライブを行うなど日本を代表するロックバンドへと成長しました。しかし2000年11月に“終幕”を発表し、同年12月26、27日に行われた東京ドーム公演をもってバンドの歴史に幕を下ろしました。終幕以降も各メンバーはソロアーティストとしてのキャリアを重ね、精力的な音楽活動を展開しました。2007年12月24日に東京ドームで一夜限りの復活ライブを行い、このライブをきっかけに2010年8月に“REBOOT”と称して本格的な再始動を発表しました。結成25周年を迎えた2014年5月29日には国立代々木競技場第一体育館でスペシャルライブ「LUNA SEA 25th ANNIVERSARY LIVE -The Unfinished MOON-」を実施しました。2015年6月には主催フェス「LUNATIC FEST.」を千葉・幕張メッセで行い大成功を収めました。2018年6月に2回目の「LUNATIC FEST.」を開催。12月には埼玉・さいたまスーパーアリーナでメジャーデビューアルバム「IMAGE」と、メジャー第2弾にして通算3枚目のアルバム「EDEN」をフィーチャーした内容の2DAYS公演を行った。2019年5月29日に結成30周年を迎えると共に両A面シングル「宇宙の詩 ~Higher and Higher~ / 悲壮美」をリリースしました。このコラボレーションは、LUNA SEAの結成35周年を記念して実現しました。ライブに参加するイメージで描かれたオリジナルのKUROMIをあしらったロングスリーブTシャツ、ジップアップパーカー、スポーツタオル、トートバッグ、フレークステッカー、巾着、アクリルスタンドなどが制作されました。フレークステッカー、巾着、アクリルスタンドなどには、KUROMIとキャラクター化したLUNA SEAメンバーのイラストがあしらわれる。いずれのアイテムも明日2月15日18:00にECサイトにて発売開始。さらに2月22、23日に東京・東京ドームで行われるLUNA SEAのライブでも販売される。





LUNA SEA ロックバンド 35周年記念 KUROMI コラボレーション グッズ ライブ 東京ドーム

