LUNA SEAの真矢くんの脳腫瘍闘病で死去

LUNA SEAの真矢くんが脳腫瘍闘病で死去したことが発表された。真矢くんは20年にステージ4の大腸がんを公表し、その後もステージ復帰し、ライブ活動を続けていたが、9月には脳腫瘍が発覚し、2月、家族やメンバーに見守られながらこの世を去った。

お別れの会には LUNA SEA のメンバーや妻で元モーニング娘。 の石黒彩（48）ら関係者1000人が参列。 石黒は参列者へあいさつし、涙を浮かべながら『5年と9カ月の長い闘病の中、本人はいつも『幸せだ』と笑顔をくれました。

脳腫瘍の発表の際も『それでも幸せ。 できないことが増えても心が豊かだな』と話してくれました。 そんな真矢くんを心の底から尊敬しています』と話した。 闘病中は7度の手術や抗がん剤治療、放射線治療など過酷な治療が続いていたといい、『そんな中でも真矢くんは振り返って、『幸せだな』と周りの人を勇気づけていました』と明かした。

続いて『あの言葉には生きていることへの幸せやLUNA SEAのメンバーとして音楽を奏でられる幸せがこめられていた。 同じ病気と闘う人たちへ、病気と闘いながら全国ツアーを完走して東京ドームでライブができる、そんな希望と夢を与える日を楽しみにしておりました。 そんな強く優しい真矢くんが大好きで、とても誇りに思っています』と語った。 高校時代からLUNA SEAのファンで、ファンになってから32年、そして妻になってから25年の月日が流れた。25年は短いと思われるかも知れないけど、25年で真矢くんから一生分以上の幸せをもらった。

だから、前を向いて、笑顔で、しっかり歩んでいこうと思います』と誓った。 真矢さんは20年にステージ4の大腸がんを公表。 その後ステージ復帰し、昨年2月には東京ドームで開催した『LUNATIC TOKYO 2025』にも出演していた。 しかし、同9月には脳腫瘍が発覚したと報告。

その後は地元の神奈川・秦野で行われた『秦野たばこ祭り』に車いすで参加し、同11月のグループ主催フェス『LUNATIC FEST．2025』にも姿を見せるなど、復帰に向けて療養を重ねていたが、2月、家族やメンバーに見守られながらこの世を去った





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LUNA SEA 真矢くん 脳腫瘍闘病 死去 ライブ活動

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