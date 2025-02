LUNA SEA: 30周年を迎えた伝説のロックバンド

LUNA SEAは、RYUICHI、SUGIZO、INORAN、J、真矢という5人のメンバーからなる日本のロックバンドです。1989年に結成し、1990年代に絶大な人気を誇りました。2000年に解散しましたが、2007年に一時的な復活ライブを行い、2010年に本格的に再始動しました。現在も精力的に活動し、音楽ファンから大きな支持を得続けています。

RYUICHI(Vo)、SUGIZO(G, Violin)、INORAN(G)、J(B)、真矢(Dr)からなる ロック バンド です。1989年に現メンバーでの活動を開始し、1991年にYOSHIKI(X JAPAN)主宰の「Extasy Records」から1stアルバム「LUNA

SEA」をリリースしました。翌1992年に2ndアルバム「IMAGE」でメジャーデビューを果たしました。1994年のシングル「ROSIER」がロングヒットを記録し、東京ドームや横浜スタジアムなどでライブを行うなど、日本を代表するロックバンドへと成長しました。しかし2000年11月に“終幕”を発表し、同年12月26、27日に行われた東京ドーム公演をもってバンドの歴史に幕を下ろしました。終幕以降も各メンバーはソロアーティストとしてのキャリアを重ね、精力的な音楽活動を展開しました。2007年12月24日に東京ドームで一夜限りの復活ライブを行い、このライブをきっかけに2010年8月に“REBOOT”と称して本格的な再始動を発表しました。結成25周年を迎えた2014年5月29日には国立代々木競技場第一体育館でスペシャルライブ「LUNA SEA 25th ANNIVERSARY LIVE -The Unfinished MOON-」を実施しました。2015年6月には主催フェス「LUNATIC FEST.」を千葉・幕張メッセで行い大成功を収めました。2018年6月に2回目の「LUNATIC FEST.」を開催。12月には埼玉・さいたまスーパーアリーナでメジャーデビューアルバム「IMAGE」と、メジャー第2弾にして通算3枚目のアルバム「EDEN」をフィーチャーした内容の2DAYS公演を行いました。2019年5月29日に結成30周年を迎えると共に両A面シングル「宇宙の詩 ~Higher and Higher~ / 悲壮美」をリリースしました





owarai_natalie / 🏆 25. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

ロック バンド LUNA SEA 日本のロック 音楽シーン 復活 再始動

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

IGAVANIA ジャンルの人気ゲーム、「Touhou Luna Nights」と「Bloodstained: Ritual of the Night」Steamで人気を博す「Touhou Luna Nights」と「Bloodstained: Ritual of the Night」が、CastlevaniaシリーズのMetroidvania要素を強調した「IGAVANIA」ジャンルに分類されることが判明。

続きを読む »

台風で崩壊したセットも、LUNA SEAは10万人ライブを成功させた伝説LUNA SEAの10万人ライブは、台風によるステージセット崩壊という大ピンチに見舞われた。しかし、メンバーとスタッフの努力により、廃墟のようなセットを背景に、感動的なライブが実現した。

続きを読む »

アン・テウォン、初の個展「deep sea fish」ディーゼル・アート・ギャラリーで開催韓国・ソウルを拠点に活動するアーティスト、アン・テウォンによる初の個展「deep sea fish」が2025年1月25日(土)から4月16日(水)まで、ディーゼル・アート・ギャラリーで開催される。アン・テウォンは画像の形式で流通するミームをモチーフに、3Dモデルを奇妙に歪ませることで、現実と仮想の中間物のような絵画作品と彫刻作品を制作するアーティスト。SNSやインターネットによって発達した新しい視覚言語、画像処理におけるエラーなどを反映させた作品は、猫のシリーズに見られるように、それ自体がふたたびミームとなって流通するポテンシャルを秘めている。

続きを読む »

【フジテレビ】『Love in The Air』に出演したFortとPeatが再共演!タイBLドラマ『Love Sea』FOD独占見放題配信決定!【フジテレビ】『Love in The Air』に出演したFortとPeatが再共演!タイBLドラマ『Love Sea』FOD独占見放題配信決定! 株式会社フジテレビジョンのプレスリリース

続きを読む »

アトミックハート、新DLC「Enchantment Under the Sea」配信開始Mundfish開発のアクションRPG『Atomic Heart』のDLC第三弾「Enchantment Under the Sea」が、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で配信開始しました。

続きを読む »

本編の面倒要素はほぼオミット、独特なあの世界に再びのめり込める『Atomic Heart』DLC第3弾「Enchantment Under the Sea」プレイレポ2021年3月よりフリーでゲームライターをしています。現在はGame*SparkとIGN JAPANで活動し、稀にINSIDEにてニュース記事を執筆しています。お仕事募集中。ゲームの趣味は雑食で、気になったものはクラシックゲームから新しいゲームまで何でも手を出します。主食はシューター、ADV、任天堂作品など。ジャンルやフランチャイズの歴史を辿るのも好きです。ゲーム以外では日本語のロックやアメコミ映画・コメディ映画、髪の長いお兄さんが好きです。

続きを読む »