メタルバンド「LOUDNESS」が25日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで、45周年記念ワールドツアー最終章「The END」東京公演を行った。45… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

45周年の集大成は、波乱の幕開けとなった。 高崎晃（65）を象徴するKILLERギターが約5分、ほえなかった。 それでも観衆は拍手と「タッカン」コールで復帰を待った。 復帰すると高崎は客席に向かって一礼。45年前のこの日、世に放ったデビューアルバム「THE BIRTHDAY EVE～誕生前夜～」の1曲目を飾ったバンドを象徴するヘビーなシャッフルナンバー「 LOUDNESS 」を爆音で披露し、会場のボルテージを沸騰させた。

「45周年ですが何も特別なことは決めていません。 いつも通り声を出して、汗をかいて、楽しんで帰ってください！ 」。 二井原実（66）は呼びかけに会場は大歓声で応えた。

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その二井原が会場名を「なんやったっけ？ 渋谷公会堂しかわからん」。 高崎が「適用やな！ 」とツッコむ様子は、80年代には見せなかった45年の歴史が成せる技だ。

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「LOUDNESS」から「大和魂」まで歴史をたどる楽曲を並べた。 初期のナンバーでは王道の“ジャパニーズ・ヘビーメタル”。 全米デビューを果たした「THUNDER IN THE EAST」以降のナンバーでは世界基準のヘビーメタル。 そして08年に亡くなったオリジナルメンバー樋口宗孝さんの後任ドラマーとして鈴木“あんぱん”政行（54）加入後のナンバーでは、スラッシュメタルを感じさせるツーバスをフィーチャーした現代風ラウド系と、芯はぶれずに時代に対応する幅広さを見せつけた。

この日、平均年齢62・25歳のメンバーは全20曲をほぼMCなしのぶっ続けで走り抜けた。 高崎は「何曲か指をつったけど、本当はもっとうまいから」としつつ、世界のトップギタリストからも称賛されるそのテクニックで圧倒した。 脳梗塞（こうそく）を経験した鈴木は「久々にしゃべります」とし、「加入して18年。 いろいろあったけど、こうして元気にステージができてうれしい」とすると、「これからのラウドネスの応援よろしくお願いします」とした。27日には、NHKホール大阪でツアーファイナルを行う。 【川田和博】