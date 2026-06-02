LOUANGE TOKYO、バッグ型チョコBOXからチーズケーキが出現するサプライズ商品を発売

LOUANGE TOKYOは、感情的要素と前衛美術の革新的なエッセンスを融合させた新商品を発表した。バッグ型のチョコレートBOXを開けると中からチーズケーキが現れる仕組みで、人気商品「マトラッセ」を少人数用にリサイズ。現代スイーツ業界に新たな息吹を吹き込むため、厳選素材とアート性・ファッション性を追求し、すべての商品にメッセージを込めるブランド理念が光る。

LOUANGE TOKYO は、過ぎ去った時代や時間への郷愁や追憶といった感情的要素に、前衛美術を思わせる革新的なエッセンスを融合し、親近感があるが今までにない非日常体験を創り出す新商品を発表した。

バッグ型のチョコレートBOXを開けると、中からチーズケーキが現れるサプライズ演出が特徴のこの一品は、LOUANGE TOKYOの人気商品「マトラッセ」を小さくリサイズし、少人数でもお召し上がりいただけるよう仕立てられている。 LOUANGE TOKYOは、現代のスイーツ業界に新たな息吹を吹き込むため、「厳選素材」へのこだわり、アート性・ファッション性を高めた商品開発、そしてすべての商品にメッセージを吹き込むことを大切にしている。

「LOUANGE」とはフランス語で「賛辞」を意味する言葉であり、商品を通じてお客様の大切な時間や特別な演出に華を添えたいという想いを込めて名付けられた。 ブランドを率いるGRAND CHEF藤田浩司は、2007年「WPTC」国内予選チョコレートピエス部門で優勝。2008年の本戦では日本代表チームとしてチーム総合準優勝および部門優勝を獲得した。

また2006年にはクープ・デュ・モンド国内予選へ出場するなど国内外で高い評価を獲得。2010年には「ヌーベルパティスリーデュジャポン」理事、2012年には「内海会」理事に就任し、日本のパティスリー業界の発展にも寄与している





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LOUANGE TOKYO マトラッセ バッグ型チョコBOX サプライズスイーツ 藤田浩司

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