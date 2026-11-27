TBS金曜ドラマLOST10第7話のネタバレ。27日放送分にて、吉野医師が小駒刑事を脅迫し亜矢を人質に取り、警察の捜査資料の提出を迫る衝撃展開が描かれました。

TBS系金曜ドラマ『 LOST10 』の第7話が27日に放送され、物語に大きな驚愕の展開が訪れた。主演の 横浜流星 が演じる北海道警察の刑事・小駒が、医師の吉野による脅迫事件に巻き込まれる事態となった。この回では、支樺岳遭難事故の真相を追う中で、捜査本部内部から危険な兆しが見え始め、緊張感が最高潮に達した。

小駒は、直（小栗旬）が川に捨てた田畠（飯豊まりえ）のノートを手に入れることに成功した。田畠が闇バイトに関与していた可能性を疑う小駒だが、ノートは水に濡れて文字が判読不能な状態だった。直は「中身は読んでいない」と主張し、疑惑を否定している。しかし、ノートには田畠が何者かに脅迫され、妹の乃々の写真を送りつけられた事実や、自宅や学校まで特定されていた痕跡が記述されていた。直は独自に調査を進め、田畠の死の真相解明に向けて動き出している。

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吉野医師の脅迫と亜矢を人質にした取引

小駒は「三機関合同捜査本部」で薬物事件の捜査に合流し、亜矢から重要な情報を得ていた。亜矢は、医薬品のコルヒチンを砕いて溶かし濃縮すれば、飲み物に混ぜられることを教えている。これにより、犯人がコルヒチンを処方されている患者やその家族、あるいは医療関係者である可能性が高いと小駒は見定め、吉野の薬剤処方履歴についても照会を依頼した。ところが早朝、小駒の携帯電話に非通知からの着信が入る。相手は吉野で、「お願いしたいことがある」と告げ、自宅の玄関に置かれた紙袋の中身を確認するよう指示してきた。袋の中には携帯電話とイヤホンが入っていた。

二階堂捜査資料の要求と警察との対峙

吉野は、二階堂照之に関する捜査資料のデータをすべて送るよう要求し、小駒が理由を問うと「いえ。私があなたを脅しています」と言い切った。さらに送られてきた動画には、車の故障で立ち往生した亜矢に何者かが近づく様子が映っていた。亜矢を人質に取った吉野は、資料を受け取るまで彼女を解放しないと告げ、午前9時を期限として小駒を追い詰めた。吉野の指示に従い支樺署へ向かった小駒は、二階堂の遭難死亡事案に関する捜査資料を手に入れた。しかし吉野からデータを送るよう迫られると、小駒は「誰が諦めるっつった？」と応じ、人質の無事を確認するため直接会って資料を渡すことを提案した。

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仕組まれた罠と吉野の豹変する真意

指定された場所での遭遇後、小駒が亜矢の安否を尋ねても吉野は答えず、先に資料を確認しようとした。小駒が渡したUSBメモリには、接続したパソコンからデータを抜き取る違法デバイスが仕込まれていた。画面に石橋家の祖父と孫たちの写真が表示されると、仕掛けに気づいた吉野はUSBメモリを破壊し「人を騙すのはよくない……本っ当に！」と激高した。小駒がコーヒーを顔にかけると、吉野は護身用のナイフを取り出し、一触即発の状態に陥った。騒動の後、現場に駆けつけた直が目にしたのは床に残された血痕だった。血痕をたどった先には左脚を負傷して倒れている小駒の姿があり、小駒は「吉野、逃がしました……」と悔しそうに告げた。

視聴者からの反応と今後の展開への注視

亜矢を人質に取り、警察の捜査資料まで要求した吉野の目的や、この事件との関係は依然として謎に包まれている。放送後、視聴者からは「吉野先生なんで？完全に一線を超えた」「いきなり別人すぎるって」といった驚きの声や、「本当に黒幕なの？」「目的は何？もうお医者さんに戻れないのでは？」といった真意を考察する声が多く寄せられている。支樺岳事件の核心に迫る中、小駒の傷つきながらも進む捜査と、吉野医師の裏の顔が明らかになる次の展開に、視聴者の注目が集まっている。