スマートフォンで作業をする際には、目的に応じたアプリを探し、起動して操作するのが一般的。だが、そんなスマートフォンの常識を変えてくれるのが、ブレインAIジャパンの「Natural AI Phone」だ。

Natural AI Phoneの大きな特徴は、独自のAIエージェント機能。 アプリを自分で起動することなく、LINEでのメッセージ送信やレストランの予約、製品の購入といった操作が可能だ。

さらに、「Understanding System」により、事前に記憶させたユーザーの好みや過去の購入情報、画面上の情報なども活用できる。 AIが自分のことを理解したうえでサポートしてくれるというわけだ。 ソフトバンク専売のモデルとなり、いまなら条件を満たせば、なんと月々1円での購入が可能だ（※条件あり。 詳細は販売サイトを確認）で。

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AIをより身近な存在として活用してみたい人は、チェックしてみてはいかがだろうか。