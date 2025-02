LINE WORKSが新しいコミュニケーションを提案！「LINE WORKSラジャー」正式リリース

LINE WORKSは、AI技術を生かした新しいコミュニケーションツール「LINE WORKSラジャー」を発表しました。現場での作業中に片手操作がしにくいスマホ入力の問題や、音声でのやり取りの範囲の制限などを解決し、声と文字を組み合わせた新しいコミュニケーションを提案します。LINE WORKSと連携することで、よりスムーズな業務フローを実現します。

2025年2月13日、 LINE WORKS は「スマホで トランシーバー 」を謳う新製品「 LINE WORKS ラジャー 」の発表会を開催しました。LINE AIで培ってきた技術を元に「オフィスは文字で、現場は声で」という新しい コミュニケーション を実現。 LINE WORKS と連携する新製品として提供されます。発表会の冒頭に登壇した LINE WORKS プロダクト統括本部 本部長の大竹 哲史氏は、まず LINE WORKS の事業について説明しました。 LINE WORKS は、前社名だったワークスモバイルジャパンの時代から ビジネス チャット「 LINE WORKS 」を展開し、導入社数52万社、ユーザー数520万人という導入実績を持っています。しかし、2023年4月にLINEのAI事業が統合されたことで、複数の ビジネス 向けのAIサービスが LINE WORKS ブランドで展開されることとなりました。電話対応を自動化する「 LINE WORKS AiCall」、画像認識サービス「 LINE WORKS Vision」、文字認識サービスの「 LINE WORKS OCR」、議事録作成サービス「 LINE WORKS

AiNote」などになる。 マルチプロダクトを展開するようになったLINE WORKSに新たに追加されたのが、今回発表されたLINE WORKSラジャー。昨年からβ版が提供されており、製品名も決まっていたが、いよいよ正式リリースとなりました。「創業10年目の節目の年、AI事業の統合後、初めて企画する製品」と大竹氏はアピールする。 また、LINE WORKSラジャーはLINE WORKSが解決しきれなかった現場の課題に挑むという。「LINE WORKSだけでは解決できない新たな課題を解決する。まったく新しいサービスだが、LINE WORKSと課題の連続性を持っている」と大竹氏は説明しました。 サービス開発が現実味を帯びたのは、AIの技術開発の進化も大きい。LINE WORKSは音声認識、画像認識の分野で独自技術を開発し、権威のある学会で論文を提出してきた。さらに研究開発をリードしてきたエンジニアは、プロダクトの開発まで手がけており、「先端の技術がみなさまのお手元に届けやすい」(大竹氏)という。こうした先進技術の例として挙げたのは、まず高い音声認識精度。独自の調査ながら文字正確率や数字認識率でNo.1となっており、日本語、英語、中国語、韓国語の多言語にも対応する。もう1つはいわゆる「言いよどみ」に当るフィラーの除去技術。ラジャーに搭載されたフィラー技術は書き起こしで活用されており、テキストも大幅に読みやすくなる。「最新のAI技術を、モバイルUXの中にさりげなく搭載しているのがLINE WORKSラジャー」と大竹氏はアピールする。続いて登壇したのは、LINE WORKSラジャーの立ち上げをリードしたLINE WORKS 事業企画本部 Senior Planning Managerの小田切 悠将氏だ。 LINE WORKSラジャー開発のきっかけは、前述した2023年4月のAI事業の統合。LINE WORKSのインストールベースとLINE AIの高い技術力。両者の組み合わせで、新しいプロダクトを生みだそうということで、生まれたのがLINE WORKSラジャーだ。LINE WORKSラジャーが解決する課題は、LINE WORKSが向き合ってきた現場の課題の延長線上にあるという。小田切氏は、LINE WORKSが7年連続でビジネスチャット一位に君臨している理由として、「現場で使われるビジネスチャットツールであることが大きい」と分析。スマホでの利用が前提で、小売、建設、介護、医療、飲食などさまざまな業界の現場で使える点が評価されているわけだ。ただ、いくつかの課題も見えた。PCを普段から利用できる本社スタッフはLINE WORKSを利用できるが、品出しや巡回、運搬などをやっている現場スタッフはスマホの利用ですら難しいということだ。 「PCを常時使えるデスクトップユーザーと違い、現場スタッフは作業しているときに、スマホで片手で入力するのは完全には難しい」と小田切氏は指摘する。そして、現場リーダーは本社とのコミュニケーションはLINE WORKSによる文字のやりとり、現場スタッフとのコミュニケーションはトランシーバーによる声のやりとりと、両者を使い分けなければならなかった。そこで使われるのが、「大声」「伝言ゲーム」「トランシーバー」の3つ。でも、大声でも限界があり、伝言ゲームは精度に問題があるため、インカムやトランシーバーを使うところも多い。しかし、アナログのトランシーバーは利用範囲の限界がある。「ある飲食店は、インカムを使っても1階からの指示が3階にまで届かない。そこで届く2階のスタッフまで音声を届け、3階に伝言ゲームで伝えている。大変じゃないですか?と聞いたら、当たり前になりすぎて、もはや大変だと思ってないという答えで驚いた」と小田切氏は語る。 こうした課題感から、トランシーバーの置き換えを目指すのがLINE WORKSラジャーとなる。LINE WORKSラジャーの画面は、上部のチャット画面と下部の音声ボタンで構成されており、トランシーバーのようにボタンを押しながら話すと相手に音声が伝わる(Push To Talk)。ただ、これだけだとシンプルなトランシーバーの置き換えに過ぎない。そこで提供されているのが、AIを用いた文字と声の相互変換機能になる。LINE WORKSラジャーの音声は、相手方に音として届くだけでなく、AIを用いて高い精度で文字起こしされ、テキストとして表示される(Speech To Text)。前述したフィラー除去や句読点付与が行なわれるため、読みやすいテキストとしてLINE WORKSやLINE WORKSラジャーに表示される。また、文字から声への変換(Text To Speech)も可能で、LINE WORKSのチャットを音声合成して、読み上げることもできる。小田切氏は、LINE WORKSラジャーの特徴として、「距離に関係なく、どこへでもつながる」「誰でも使える、シンプルでわかりやすい操作画面」「スマートフォンさえあれば、すぐに開始できる」「聞き逃しても大丈夫、発言を振り返ることができる」「LINE WORKSともつながる」という5つを挙げる。特に大きいのは、LINE WORKSとつながる点。働く場所に合わせて声と文字を組み合わせた新しいコミュニケーションを提案するという。 LINE WORKSラジャーは、LINE WORKSとは別サービスとして提供される。これにより、LINE WORKSのユーザーインターフェイスに縛られない使い勝手を実現できた。実際、LINE WORKSラジャーでは、アプリを立ち上げ、チャンネルを選べば、すぐに会話の画面に入ることができ、タブを切り替えるとチャットもできる。画面もシンプルで「説明なしで使っていただけるはず」と小田切氏。一方で、管理画面やログインIDはLINE WORKSと共通の管理が可能で、両者の親和性は高い





