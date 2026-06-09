LGエレクトロニクス、新型有機ELテレビ3シリーズを発表 最高峰の画質とゲーム性能を両立

LGエレクトロニクスは、4K有機ELテレビの新シリーズ「LG OLED evo AI W6」「LG OLED evo AI G6」「LG OLED evo AI C6」の計10モデルを発売する。Hyper Radiant Colorテクノロジーやα11 AI Processor 4K Gen3を搭載し、輝度・黒表現・色再現を大幅に向上。超薄型ワイヤレスモデルやゲーム向け高リフレッシュレート対応など、幅広いユーザーニーズに対応する。

LGエレクトロニクス は、世界初となる大型の 有機ELテレビ をグローバルで2013年、日本市場では2015年に発売して以降、 有機ELテレビ のリーディングブランドとして、13年連続世界シェアNo.1を獲得しています。

このたび発売するのは、4K有機ELテレビの「LG OLED evo AI W6」、「LG OLED evo AI G6」、「LG OLED evo AI C6」の計3シリーズ10モデルです。 薄さわずか1cm未満のワイヤレス4K有機ELテレビ「LG OLED evo AI W6」、圧倒的な映像美と洗練されたデザインを追求したプレミアムシリーズ「LG OLED evo AI G6」シリーズ、性能とデザイン性、価格のバランスに優れたハイグレードシリーズ「LG OLED evo AI C6」をラインナップし、本格的な映像視聴から日常使いまで、幅広いニーズに応える選択肢を提供します。

「LG OLED evo AI W6」と「LG OLED evo AI G6」シリーズには、輝度向上・黒表現・色再現・反射低減を統合的に最適化することで、あらゆる視聴環境で有機EL本来の高画質を引き出す、LG独自の「Hyper Radiant Colorテクノロジー」を新たに採用。 輝度を向上させる「Brightness Booster Ultra」との組み合わせにより、従来比で最大約3.9倍輝度を向上させながらも、完全な黒を再現できることを証明する認証「Perfect Black」、忠実な色再現が可能なことを証明する認証「Perfect Color」を取得しており、輝度と黒表現、色再現のすべてが高次元で進化しています。

さらに、映り込みを大幅に低減しており、明るいリビングでも、引き締まった黒と豊かな色彩を損なうことなく、没入感の高い映像体験が可能です。 また、テレビの心臓部とも言える映像エンジンには、全シリーズ共通して、最新のリアルタイムAIプロセッサー「α11 AI Processor 4K Gen3」を搭載。 高度な処理基盤をもとに、映像とサウンドを最適化するほか、AIパーソナライゼーションによって簡単に自分好みに設定可能です。

「LG OLED evo AI W6」は、薄さわずか9.55mmのワイヤレス4K有機ELテレビです。2017年に当社が発表した「LG SIGNTATURE OLED W」のWallpaperデザインがワイヤレス接続と融合し、新たに誕生。 壁にぴったりと設置できる超薄型デザインでありながら、LG最新の有機ELパネルとテクノロジーを搭載しており、洗練されたデザインにふさわしい、上質な映像体験を提供します。

LG独自の「Hyper Radiant Colorテクノロジー」は、輝度向上・黒表現・色再現・反射低減を統合的に最適化し、組み合わせることによって、視聴環境に左右されない、安定した高画質を実現します。 有機ELならではの繊細でリアルな色彩表現だけではなく、液晶では困難な応答速度0.1msを備えているため、高度なゲームパフォーマンスを発揮できます。

VRR適用時に4Kの解像度で165Hzのリフレッシュレートに対応し、「NVIDIA G-SYNC® Compatible」と「AMD FreeSync™ Premium テクノロジー」にも対応しているため、ティアリングのない、極めて滑らかなゲームプレイが可能です。 LGの2026年有機ELテレビは、「Eyesafe® Display」基準に基づき、「Eyesafe® RPF 40」および「Eyesafe® CPF 60」の認証を取得しています。

これにより、ブルーライトなどの刺激を抑えた視聴環境を実現するとともに、体内リズムへの影響にも配慮していることが証明されており、高い色再現性を維持しながら、長時間でも快適かつ安心して楽しめる映像体験を提供します。

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。 LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。

また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。 LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2025年の世界売上高は約89.2兆ウォン（KRW）。 テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife's Goodにするための提案をし続けています





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