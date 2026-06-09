LGが新OLEDテレビ「LG OLED evo AI」シリーズを発表 W6/G6/C6の特徴と性能を徹底レポート

LGはAI機能を強化した新型OLEDテレビ「LG OLED evo AI」シリーズを発表。プレミアム「G6」、ハイグレード「C6」、超薄ワイヤレス「W6」の3モデルを展開。最新AIエンジンやwebOS、ゲーム機能、眼への配慮など詳細をレポートする。

LGは9月発売予定の新 OLED テレビシリーズ「LG OLED evo AI」を発表した。 発表されたのは、プレミアムモデルの「G6」、ハイグレードモデルの「C6」、そして超薄型ワイヤレスモデルの「W6」の3シリーズである。

各モデルは共通のAIエンジン「α11 AI Processor Gen3」を搭載し、AIによる映像・音声補正や音声検索、チャットボット機能を提供する。 OSにはwebOSが採用され、5年間のアップデート保証とセキュリティ機能「LG Shield」も備える。

「LG OLED evo AI W6」は厚さ9.95mmという極薄設計で、壁に完全に密着する「Wallpaper TV」を特徴とする。 サイズは83型のみで、テレビ本体にはチューナーや入力端子がなく、別途「Zero Connect Box」からワイヤレスで映像や音声を供給する。 Zero Connect Boxは10m以内であれば障害物があっても接続可能だが、テレビの真後ろに置くと接続が不安定になる可能性がある。 実際に展示モデルを間近で見ると、83型の大画面から繰り出す豊かな色彩と力強い黒の表現に圧倒される。

その薄さは現実味がなく、壁紙のように一体化できるデザインがインテリアに与える影響は大きい。 プレミアムモデルの「G6」シリーズは97型、83型、77型、65型、55型の5サイズを揃え、厚さはいずれも3cm未満。 W6同様「One Wall Design」を採用し、壁との隙間をなくして密着設置が可能だ。

技術面では「Hyper Radiant Color」と「Brightness Booster Ultra」の組み合わせで従来比最大3.9倍の輝度向上を実現し、「Perfect Black」認証も取得している。97型はG6のみの展開で、 largescreenを求めるユーザーにとって最適な選択肢となる。 実際の映像品質はW6とほぼ同等で、黒の締まりや色彩の豊かさは文句のつけようがない。 ハイグレードの「C6」シリーズは55型と42型を用意。

上位モデルと共通のAIエンジンや主要機能を備えつつ、厚みやパネル性能ではG6/W6に一歩譲るものの、価格対性能バランスに優れる。 展示では既存モデルと比較され、雲の表現などで違いが明確に見て取れた。 黒が強調されるシーンでは差が顕著だが、明るい作品や日常의視聴では十分な品質を発揮する。 全シリーズ共通で、使用しない時は「いつでもOK」機能により音楽再生や天気表示、画像スライドショーなどが可能。

付属AIマジックリモコンは振ることでカーソル操作ができ、AIボタンで音声指示も可能。 ゲーム性能として0.1msの応答速度、最大165Hzの可変リフレッシュレート（VRR）に対応し、NVIDIA G-SYNCとAMD FreeSyncもサポートする。 眼への配慮として「Eyesafe」認証、ブルーライト低減、ちらつき防止の各種認証を取得。 反射防止処理も施され、IntertekとULの認証を得ている。

エントリーモデル「LG OLED evo B6M」は9月発売予定だが、今回は参考出品にとどまり、後日改めて発表される予定である





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