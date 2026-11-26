LEXUSがNX専用品のエアロパーツ（フロントスポイラー、サイドスカート、リヤスカート）と20インチアルミホイールセットを販売開始。各グレードのデザイン性を高め、アドバンストラグジュアリーパッケージおよびF SPORT対応。

サイドスカートはドアパネルのラインと呼応する造形で、フロントからリヤへ滑らかにつながるサイドビューが形成されている。 リヤスカートは外板色と艶ありブラックの組み合わせにより、ワイドで安定感のある後ろ姿に仕上げられている。

各パーツは樹脂（ポリプロピレン）製で、素地と純正カラー塗装済の2タイプが選べる。 単品パーツとして、切削光輝とブラックを組み合わせた20インチアルミホイールセット（20×7.5J インセット35、ブラック×ポリッシュ＋ブラッククリア）も設定されている。 タイヤは含まれておらず、20インチアルミホイール装着車は標準装備のタイヤが流用可能。18インチアルミホイール装着車は推奨タイヤサイズ235/50 R20のタイヤを別途用意する必要がある。 税込価格はアドバンストラグジュアリーパッケージ（素地）が36万4100円、塗装済が40万7000円。

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フロントスポイラー単体（素地）が13万6400円、サイドスカート単体（素地）が13万4200円、リヤスカート単体（素地）が9万3500円。20インチアルミホイールセット（1台分）は35万2000円。 対象グレードは『NX450h+』および『NX350h』の「version L」と「F SPORT」。 保証期間は取り付け日から3年間または走行距離6万kmまで。