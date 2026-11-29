「LDH LIVE－EXPO 2026 －PERFECT YEAR BEST－」が29日、MUFGスタジアム（国立競技場）で行われた。事務所史上初の国立でのラ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

すべての写真を見る（16枚）「LDH LIVE－EXPO 2026 －PERFECT YEAR BEST－」が29日、MUFGスタジアム（国立競技場）で行われた。 事務所史上初の国立でのライブ開催で、EXILE、三代目 J SOUL BROTHERSら所属アーティスト24組143人が勢ぞろい。6年に1度の祭典「LDH PERFECT YEAR」の集大成に、大きな花火を打ち上げた。

LDHの総力を結集したステージで国立を沸かせた。 この日はEXILE TRIBE名義の楽曲「AKANEGUMO」から始まり、EXILE SHOKICHI（41）の「LDHLIVE－EXPO、開幕！ 」の叫び声で盛大に幕を開けた。 THE RAMPAGE「16BOOSTERZ」GENERATIONS「AGEHA」など、各グループの代表曲を中心に全46曲をパフォーマンス。2日間で12万人のファンを熱狂させた。

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さらに、三代目JSBとEXILE TAKAHIRO（41）のコラボによる「MUGEN ROAD」をはじめ、グループや世代の垣根を越えたコラボパフォーマンスも展開。 THE RAMPAGE陣（32）は「ファンの皆さんもいろんなグループの曲で盛り上がってくれて、LDHならではのエンターテインメントを作れた」と夢の空間に浸っていた。