LumenTale: Memories of Trey - ゲーム攻略

ゲームの序盤ではトレイとアレスが出会う最初の町で、 otroci.grzmot'イリス・ハムレット'を中心に物語が展開します。周囲には森などアニモンが生息地域があり、買い物もできるので最低限のアニモンを見つけましょう。戦闘では素材を売却することでお金を稼げます。
ゲームの序盤では トレイとアレス が出会う最初の町で、'イリス・ハムレット'を中心に物語が展開します。 周囲には森などアニモンが生息地域があり、買い物もできるので最低限のアニモンを見つけましょう。
戦闘では素材を売却することでお金を稼げます。 マップ内で噴水を見つけたら、アニモンたちの回復や時間経過だけでなく、料理やアイテムのクラフトもできます。 料理は戦闘でのバフ効果を生み出すもので手強い敵との戦闘では大いに役立ちます。 クラフトはレシピを元に作るだけでなく、自分で材料を投入して試す"実験"も可能です。
最初のアップグレードでは大地属性のアニモンを射出してフィールド上の大きな岩などを壊せるというもので、マップのショートカットや隠されたエリアの発見、アイテムの獲得などにも役立ちます。 パーティに入れるアニモンはメニュー画面からいつでも変更可能です。 なお序盤から手強いボスアニモンとの戦いがあり、しっかりと備えてなければ簡単に負けてしまうことも。 負けたときでも大きなペナルティがないので、スキャンで相手の弱点を見つけ出し、有利なアニモンを鍛えて挑むことも重要です。
もちろん、ある程度レベルを上げればアニモンも進化していきます。 その際には"大きな選択"もあり、世界はどんどん広がっていきます。 もちろん旅の数だけアニモンとの出会いもあるので、どんどん集めて最強のパーティを作り上げましょう
Lumentale Memories Of Trey ソロプレイ パーティー「\大きな選択\ アニメイト トレイとアレス マップ 戦闘 修理やアイテムクラフト
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