Local Design株式会社、博多区祇園町に「TOUSUMI（トウスミ）」無人宿泊施設を開業

Local Design株式会社は、博多区祇園町に全室最大10名で宿泊可能な無人宿泊施設「TOUSUMI（トウスミ）」を開業予定。同施設は、当社を運営元とし、九州のブランドやクリエイターとのタイアップによって実現したプロジェクトです。

不動産開発からホテルマネジメント、Eコマースまで多角的に事業を展開する Local Design 株式会社（本社：福岡県福岡市、代表：河辺 健一）は、 博多区祇園町 にて、全室最大10名で宿泊可能な 無人宿泊施設 「 TOUSUMI （トウスミ）」を2026年7月1日に開業いたします。

本プロジェクトは当社を運営元とし、同じ志を持つ九州のブランドやクリエイターとのタイアップによって実現しました。 九州の手仕事に触れ、日々の喧騒を忘れて心静かに自分を整える。 そんな、心に灯がともるような滞在体験をお届けします。 博多の総鎮守・櫛田神社から徒歩3分。

千年の歴史が育んできた熱気と、裏路地に漂う静寂が交差するこの場所に、「TOUSUMI」は誕生します。 目指したのは、単なる宿泊の場ではなく、土地の記憶に新たな光を当てる拠り所。 古くから職人たちが技を磨き、祭りを紡いできた祇園の営みに敬意を払い、「土着の伝統に灯火を」という願いを空間に込めました。 本プロジェクトの立ち上げ当初よりパートナーとして歩みを共にするのが、福岡・久留米発のスキンケアブランド「soel（ソエル）」を展開する株式会社Lohbです。

そこから生まれた信頼は、アメニティの提供という枠を越え、Webサイトの制作・監修、さらには「TOUSUMI」のブランディングそのものを共に創り上げる深い連携へと結びつきました





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Local Design TOUSUMI 博多区祇園町 無人宿泊施設 九州のブランド クリエイター

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