London Stock Market Continues to Rise, Supported by Robust GDP Growth and Positive Investor Sentiment

The London stock market ended the trading day with a continued uptrend, driven by a strong performance from the UK's gross domestic product (GDP) and positive investor sentiment. The FTSE 250 index of mid-cap stocks saw a 1.33% increase.

続伸して取引を終えた。 英国内総生産（ＧＤＰ）が堅調な伸びを示し、投資家心理を押し上げた。 中型株で構成するＦＴＳＥ２５０種指数は１．３３％上昇した。 一方、英政局の混迷は懸念材料として意識されている。

英ＧＤＰは３月に前月比０．３％、２０２６年１─３月期は前期比０．６％それぞれ増えた。 市場では３月にマイナス成長が予想されていた。 ただ、中東情勢に伴う供給網混乱への対応のため、在庫を積み増したことによる押し上げ効果の可能性も指摘されている。 英地方選での大敗を受け、スターマー首相への退任圧力が強まっている。

ストリーティング保健相は、党首選への出馬に向け辞任を表明した。 ＦＴＳＥ３５０種自動車・部品株指数は４．７６％上昇。 金融グループのリーガル・アンド・ジェネラル（Ｌ＆Ｇ）は６．２％高。 Ｌ＆Ｇに対する買収への関心が出ていると伝わった。

一方、投資銀行・証券株指数は２．９６％下落。 投資会社３ｉグループは１２．８％安。 投資運用への懸念から、売りが膨らんだ。 ＜欧州株式市場＞ 続伸して取引を終えた。

半導体関連などハイテク株が相場をけん引した。 訪中しているトランプ米大統領と習近平国家主席の会談内容を見極めたいとの様子見姿勢もみられた。 ドイツのＤＡＸ指数は１．３２％上昇した。 ＳＴＯＸＸ欧州６００種テクノロジー株指数は２．５５％高。

ドイツの半導体大手インフィニオン・テクノロジーズは５．８％上昇。 同業ＳＴマイクロエレクトロニクスは５．４％高。 ＢＥセミコンダクターも３．３％上昇した。 ドイツのソフトウエア大手ＳＡＰは３．６％高。

バンク・オブ・アメリカが、売上高が大幅に伸びる可能性を指摘したことを受けて、買われた。 堅調な業績見通しを示した時計小売りのウォッチズ・オブ・スイスは１９．２％高。 一方、英高級ブランド会社バーバリーは６．８％安。 欧州中央銀行（ＥＣＢ）のチーフエコノミストであるレーン専務理事は、インフレ対策として利上げが必要になる可能性があるとの見解を示した。

市場では年内のＥＣＢによる利上げを２回以上、見込んでいる。 ＜ユーロ圏債券＞ ドイツ１０年債利回りは低下した。 ただ、エネルギー価格の高止まりがインフレ高進とＥＣＢの利上げ観測を強める中、依然として数年ぶりの高水準付近で推移している。 トランプ米大統領は中国の習近平国家主席との初日の会談を終えた。

ホワイトハウス当局者によると、両首脳はイランによる事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の開放のほか、イランに核兵器を保有させないとの立場で合意した。 イラン紛争に伴う原油価格の高騰は、景気減速とインフレが同時進行するスタグフレーション懸念を再燃させ、ＥＣＢによる利上げ観測が強まっている。 金融市場は、ＥＣＢが６月１１日の次回理事会で約９０％の確率で利上げを実施するとみているほか、年内に３回利上げがあるとの見方をほぼ完全に織り込んでいる。 ドイツ１０年債利回りは５ベーシスポイント（ｂｐ）低下の３．０４％。

それでも、４月終盤に付けた２０１１年半ば以来の高水準となる３．１３３％に近い水準にある。 ＥＣＢの政策金利見通しに敏感な独２年債利回りは５ｂｐ低下の２．６６％。 英１０年債利回りは７．５ｂｐ低下の５．０％。１２日には０８年以来の高水準となる５．１３％を付けていた





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