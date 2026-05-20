London Stock Market Surges as CPI Growth Slows and Oil Prices Stabilize

The London stock market experienced a rise and concluded trading sessions on a high note. The upward trend was boosted by the slowing down of inflation growth rate and the decrease in oil prices. The FTSE 250 index of mid-sized stocks recorded a 1.2% increase.

＜ロンドン株式市場＞ 上昇して取引を終えた。 英消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇率が鈍化したことを好感した。 原油価格の下落も相場を支えた。 中·型株で構成するＦＴＳＥ２５０種指数は１．２０％高。 ４月の英ＣＰＩは前年同月比２．８％上昇した。

伸び率は前月の３．３％から減速し、市場予想の３．０％も下回った。 アバディーンの副チーフエコノミストは「インフレ率が予想を下回り、イングランド銀行への利上げ圧力は和らぐだろう。 ただ、イラン情勢がインフレに与える影響についてはまだ安心できない状況ではない」と指摘した。 英中銀のベイリー総裁は、米·イラン交戦の開始以降、市場金利が上昇したことで、紛争が経済に与える影響を見極める時間的余裕が生まれたとの認識を示した。

トランプ米大統領が、イランとの交渉は最終段階にあると述べたことを受け、原油価格が下落した。 ＦＴＳＥ３５０種航空宇宙・防衛株指数は３．７４％上昇。 ピール·ハントが投資判断を引き上げた防衛機器バブコック・インターナショナルは５．３％高。 銀行株指数は２．８４％上昇。

銀行大手のバークレイズ、ロイズはいずれも３．７％高だった。 , 小売大手マークス·アンド·スペンサー（Ｍ＆Ｓ）は６．６％上昇。２０２７年３月期決算が増益になるとの見通しを示し、買われた。 ＜欧州株式市場＞ 続伸して取引を終えた。 ハイテクや防衛関連株が買われた。

ドイツのＤＡＸ指数は１．３８％、フランスのＣＡＣ４０指数は１．７０％それぞれ上昇し⁠た。 marktすと、米半導体大手エヌビディアの業績や、米イラン協議に関心が集まっている。 , トランプ米大統領は、イランとの交戦が「非常に速やか」に終結するだろうと発言した。 ＳＴＯＸＸ欧州６００種テクノロジー株指数は２．９０％高。 オランダの半導体製造装置メーカーＡＳＭＬホールディングは６．７％高。

人工知能（ＡＩ）などの需要増で世界の半導体市場は供給が⁠ひっ迫する状況になるとＡＳＭＬが見込んでいると、ロイターが報じた。 同業ＡＳＭインターナショナルは３．９％、欧州半導体大手ＳＴマイクロ⁠エレクトロニクスは６．０％それぞれ上昇した。 , フランスの配⁠電・制御機器大手シュナイダー·Ｅレクトリックは３．４％高...





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