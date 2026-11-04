Logicool GがAmazon限定で新作ハンコンと原神コラボマウスを発売

ロジクールGはAmazon限定モデルとして、最大トルク8NmのRS50 Systemや原神コラボマウスを含む新製品を割引価格で提供開始。ハイエンドゲーミング機材の詳細を紹介。

ロジクールG（ Logicool G ）は、Amazon.co.jp限定で多数のゲーミング周辺機器を期間限定割引価格にて販売している。今回のラインナップには、レーシングゲーム向けに設計された高機能なステアリングホイールや、人気ゲームキャラクターをデザインに取り入れた特別版マウスが含まれている。これらの製品は、プロフェッショナルなプレイヤーからコアゲーマーまで幅広く対応する高性能ハードウェアとして構成されている。

RS50 Systemの技術的特徴と対応プラットフォーム

同社が提供するハンコン「RS50 System」（型番：GRS-CHSY-PSPC）は、最大トルク8Nmを誇るダイレクトドライブ方式を採用している。このモデルはTRUEFORCE対応であり、ゲーム内の物理挙動をリアルタイムでハンドルにフィードバックする機能を搭載している。また、一体型クイックリリース機構により、素早い着脱が可能となっている。対応プラットフォームとしてはPS5、PS4、PCが表示されており、グランツーリスモ7やForza Horizon 6などのタイトルでの使用が想定される。国内正規品として2年間のメーカー保証が付随している点も安心材料である。

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原神コラボマウスのデザインと主要スペック

オープンワールドRPG「原神」に登場するキャラクター「白鷺の姫君」こと神里綾華の姿をデザインに採用した「G309 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス 神里綾華特別モデル」（型番：G309WL-GE-AYA）が注目を集めている。このマウスはLIGHTFORCEハイブリッドスイッチとHERO 25Kセンサーを搭載しており、軽量設計ながら高精度な操作を実現する。接続方式はLIGHTSPEEDとBluetoothに対応し、POWERPLAYによるワイヤレス充電にも対応可能である。バッテリー駆動時間は300時間以上連続で使用できる点が特徴的で、プログラムボタンは6個配置されている。カラーバリエーションはホワイトが選択可能だ。

ASTROシリーズの無線ヘッドセットとベースステーション

オーディオデバイス分野では、グラファイトドライバーを採用した「ASTRO A50 LIGHTSPEED ワイヤレスゲーミングヘッドセット＋ベースステーション」のAmazon限定モデル（型番：A50WL-003-BK）が提供されている。このヘッドセットはミックスアンプを内蔵しており、ゲーム音とチャット音を個別に調整できる。マイク付きで、充電式のため24時間の連続使用が可能である。重量は363gと軽量設計であり、Bluetooth接続にも対応している。対応機種はPS5、PS4、Xbox、PCとなっており、ブラックカラーが選べる。また、壁紙ダウンロード付きという特典も付いている。

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G915 Xシリーズのキーボードとその他の周辺機器

入力デバイスでは、薄型デザインの「G915 X LIGHTSPEED」シリーズが複数展開されている。リニア赤軸の静かなタイピングが可能なモデル（G915WLX-LNBK）、タクタイル茶軸で確かな打鍵感を提供するモデル（G915WLX-TCWHおよびG915WLX-TCBK）、そしてクリッキー青軸でしっかりとした打鍵感を求めるユーザー向けのモデル（G915WLX-CKBK）が用意されている。これらはすべて日本語配列で、LIGHTSYNC RGB照明とBluetooth接続に対応している。さらに有線タイプのG515 TKLやG915 XシリーズもAmazon限定で販売されており、壁紙ダウンロード特典が付属する。

ペダル、シフター、およびiPadアクセサリーのラインアップ

レーシングシミュレーションの完全性を高めるため、「RS PEDALS ロードセルブレーキ付きペダル」（GRS-PEDALS）と「GRS-H-SHIFTER 7速+R H型 ギアシフター」もラインナップに加わっている。ペダルは頑丈なスチールフレームで位置調節が可能であり、TRUEFORCEフィードバックをサポートする。シフターはPRO RS50、G923、G29などのハンコンに対応している。その他、iPad用のCombo TouchケースやFlip Folioケース、そしてG333やASTRO A10 Gen 2などのイヤホン・ヘッドセットも国内正規品として販売中だ。これらすべての製品は、期間中に割引価格で購入できる機会となっている。