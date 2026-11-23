一般社団法人日本優良ビルダー普及協会は2026年11月に開催されたジャパンホームショー＆ビルディングショーに出展し、初日にはLib Workと百年住宅のトップによる特別対談を開催しました。54名が参加した本イベントでは、3Dプリンター技術が住宅業界の人材不足や資材高騰といった課題解決にどう貢献するかについて議論が行われ、参加者から前向きな評価が得られました。

初日には54名が参加した「 3Dプリンター は 住宅業界 を変えるのか？ 」 Lib Work × 百年住宅 トップ対談を開催。 人材不足や資材高騰など業界課題の解決に向けた可能性を共有 一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（本社：東京都港区、代表理事：田島 亮、以下「JGBA」）は、2026年11月18日（水）～20日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて開催されました「 ジャパンホームショー ＆ビルディングショー2026」に出展いたしました。

会期中は、全国の工務店、ビルダー、リフォーム会社、住宅関連企業の皆様にJGBAブースへお立ち寄りいただき、業界ネットワークの広がりや、日々の活動、セミナー・視察会などの学びの機会についてご紹介いたしました。 住宅業界の最新トレンドや経営課題の解決に関心を寄せる多くの皆様と直接お話しする機会となりました。 ご来場いただいた皆様に心より御礼申し上げます。

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展示会初日の11月18日（水）には、昨年に続く第2弾として、株式会社Lib Work 代表取締役社長 瀬口力氏 × 百年住宅株式会社 代表取締役社長 中嶋雄氏にご登壇いただき、特別対談を開催いたしました。 当日は54名の皆様にご参加いただき、3Dプリンターを活用した住宅の新たな可能性をテーマに、異なる2社の戦略や取り組みについて議論を行いました。

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最新技術を活用したこれからの住まいづくりや、住宅業界の可能性について考える貴重な機会となり、参加者からは「3Dプリンター住宅の可能性に、今業界が抱える人材不足や、資材高騰といった課題解決に繋がると、改めて感じました。 」、「今できる構造以外の部分で使うのもありかなと思いました。 後に法的に問題なくできるようになった時に即対応できるような準備もできそうです。 」といった業界課題の解決や今後の準備に向けた前向きな声が寄せられました。 セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。