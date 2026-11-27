高級ワークチェアは、どれが自分の最適な製品かを見極めるのが最大の難題。LiberNovoの次世代ワークチェア3製品がお得に入手できるブラックフライデー期間中に、最適な製品を賢くゲットしましょう！

しかし、いざ検討しようと製品の一覧を見たとき、多くの人が「Omni Pro」「Omni Gen」「Omni SE」3機種の価格以外の違いは？ という疑問に直面するはず。 未体験かつ高価なオフィスチェアだからこそ、細部の差異や自分の使い方に合う1脚を見極めるのは簡単ではありません。

LiberNovoのブラックフライデーセールはここからアクセス！ 風量は弱・強の2段階で切り替え可能で、席を離れるとファンが自動停止し、戻ると再開する着座スマートセンサーも備えています。 実際に試してみましたが、長時間着席してもお尻が蒸れず、集中力が途切れません。 素材面でもProのみ特別な仕様が施されています。

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表地にはデンマークの名門Gabriel社製「Atlantic」ファブリックを採用し、10万回以上の摩擦試験をクリアする高い耐久性と美しい縫製を実現。 脚部ベースもロゴ入りの高品質アルミ合金一体成型を採用し、金属の重厚な質感が空間の品格を高めます。 座面と背面の仕様は、後述する「Omni SE」と共通。 表地にはしなやかで肌触りの良い「ソフトタッチストレッチ生地」を採用し、座面にはゾーンごとに硬さを変えた「マルチ密度クッション」を配置しています。