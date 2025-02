Liberty Mutual Insurance、従業員4人に1人が生成AI「LibertyGPT」を活用

Liberty Mutual Insuranceが生成AIの進化スピードに驚愕し、OpenAIのChatGPTを基盤にした社内専用AI「LibertyGPT」を導入。従業員4人に1人が利用し、業務時間を削減。責任あるAI利用を促進するため、トレーニング、ワークショップ、ガイドラインを整備。

保険会社のLiberty Mutual Insuranceは、生成AIの動向を鋭く注視しており、同社のLiberty Information Technologyの子会社でマネージングディレクターを務めるトニー・マロン氏は、AIの進化のスピードに驚きを隠せないという。Liberty Mutual Insuranceは、基盤を整え、OpenAIのChatGPTを基盤とした社内専用の生成AI「LibertyGPT」を導入。4万5000人の従業員が日常業務で生成AIを積極的に活用できるようにした。導入にあたっては、効率的で責任あるAI利用を促進し、業務全体におけるデジタル感覚の向上を図るため、トレーニング、ワークショップ、ガイドラインなどを整備した。マロン氏によると、現在従業員は約4人に1人がLibertyGPTを使用しており、1人あたり平均週1.

5時間の業務時間を削減できているという。保険商品の引受や請求、技術、マーケティングなど、各チームが要約やナレッジ管理にこのツールを活用している。\マロン氏は「問題を最もよく理解している従業員こそが最適なプロンプトを作成し、LLM(大規模言語モデル)から望む結果を得られる」と主張している。この考え方は、テックリーダーの多くにも支持を得ている。オンライン教育コンテンツを提供するPluralsightのデータによると、ほぼ全てのIT専門家や経営幹部は、チームがツールの扱い方を理解していない場合、AI施策は失敗すると考えているという(注1)。業界を問わず、多くの企業が従業員の評価やスキルアップの機会提供、AI導入計画の策定を通じて、従業員のAIへの関心を高める努力をしている(注2)。\マロン氏は、Liberty Mutual Insuranceでは初期段階では従業員が「Google」のような検索エンジンだと考えていたため、単に指示を与えるのではなく、結果を求めて問いを投げかける必要性を理解させるための教育が必要だったと述べている。これは、全く異なる思考方法を必要とすることを示している。「短期的には従業員を教育し、興味を持たせることが重要だが、長期的には何千人もの従業員や何千もの取引に対応できるスケーラブルなアーキテクチャの構築を見据えている」とマロン氏は強調している。このバランスを取ることは容易ではないと認めている。同社の生成AIエコシステムには、従業員が技術をテストするためのサンドボックスや、ポリシー、手順を指導する「責任あるAI」作業グループ、自社で構築した実験プロセスなどが含まれている。\「われわれはここ数年、スケールを見据えた実験に多くの時間を費やした」とマロン氏は述べている。多数のグループがビジネスの異なる場面で同じようなことをするのではなく、価値の高いユースケースを狙い、チームで協力しながら取り組んだという。同社のAI導入へのアプローチは部門間のサイロを解消し、チームを結束させ、協調することの重要性を示した





