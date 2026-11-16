Lianes8 StudioがメディアGiocositaを永久BAN 不正キー転売事件の報告

インディーゲーム『Pidgeon Pocket』の開発元Lianes8 Studioが、メディアGiocositaを不正なキー転売行為により永久BANした経緯と、PressEngineを通じた流出経路の詳細を報じる。

インディーゲーム 『 Pidgeon Pocket 』を手がける開発スタジオ Lianes8 Studio が、メディア Giocosita をプロダクトキーの不正な転売行為により永久BAN（追放）したと発表した。この事案は11月9日にReddit上で詳細が報告され、業界内でメディア倫理とデジタル著作権管理のあり方を問う議論を巻き起こしている。

PressEngine経由のキーがKinguinで販売されていた経緯

Lianes8 Studioは『Pidgeon Pocket』の発売にあたり、11月10日に正式にリリースを行った。その準備過程で、審査済みのメディアやインフルエンサーに対してレビューキーを配布する際、PressEngineというプラットフォームを利用した。このシステムは開発者が管理機能を備えた状態でキーを送付できる仕組みであるが、リリース当日に自社の作品のキーがプロダクトキー販売サイトKinguinで出品されていることを確認したのだ。

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実際に開発チームは、2.61ユーロ（約460円）で購入して検証を行った。PressEngineの管理機能でキーの取得元を追跡した結果、そのキーがイタリアのメディアGiocositaによって取得されたものであることが特定された。この発見により、Lianes8 Studioは直ちに当該プロダクトキーを無効化し、PressEngineおよびKinguinの運営側に不正取引があったことを報告した。同時に、Giocositaに対してキーを送った開発者本人宛てにも注意喚起を行う措置が取られている。

Giocositaの関与確認とPressEngineによる永久BAN処置

この通報を受け、Lianes8 StudioはPressEngine側から返答を得た。その結果、当該キーを取得して転売していた人物が、Giocositaの関係者本人であることが確認された。この事実関係が確定したため、GiocositaはPressEngineの規約違反と判断され、プラットフォーム上から永久BANとなったと報告されている。

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Giocositaのウェブサイトを確認すると、同サイトはゲームニュースの他にも、多くのインディーゲームのレビュー記事を掲載していることが分かる。一般的なゲームメディアとしての活動は認められるものの、その運営実態については疑問が残る。問い合わせページには事業所の住所が記載されているものの、運営会社などの法人情報は記載されていない。この非対称性は、透明性の欠如や匿名性を狙った不正行為の温床になりかねないという懸念を生んでいる。

開発者によるプロダクトキー流出の現状と今後の課題

デベロッパーやパブリッシャーが広報目的でプロダクトキーを配布する手法は、インディーゲーム業界において広く用いられている標準的なプラクティスである。しかし、こうしたキーが実際にプレイされずに「鍵屋」と呼ばれるような転売サイトに出品されるケースは、過去から少なくない問題として存在着している。

例えば、過去にはパブリッシャーのdicehit gamesが、「もしゲームが高すぎてコード販売サイトを利用しようと思ってるなら、代わりに海賊版をプレイしてくれ」といった、転売業者への痛烈な批判コメントを残したことがあった。この事案は、開発者が転売利益を奪われるだけでなく、公正なレビュー環境が損なわれることへの強い危機感を示している。Lianes8 Studioの今回の対応は、単なるトラブル対応を超え、メディア倫理とデジタル資産保護の重要性を再認識させるケーススタディとなる可能性がある。今後はPressEngineなどのレビュー配布プラットフォームと、転売サイト側の連携強化、およびメディア側の説明責任がより厳格に求められる時代に入ったといえる。