歌手LiSAと声優鈴木達央が11月28日に離婚を発表。2021年の不倫騒動や2023年の第1子誕生などを経て、今になって離婚を選んだ。理由やきっかけには触れておらず、SNSではタイミングへの反応が寄せられている。

人気アニメ「鬼滅の刃」の主題歌で「紅蓮華」でなど知られる歌手、LiSA（39）と声優、 鈴木達央 （43）が11月28日、それぞれの公式サイトで離婚を発表した。2021年に鈴木とファンの20代女性との自宅不倫、その後の鈴木の自殺未遂が報じられた後も結婚生活は続き、2023年には第1子を迎えた。

一連の騒動を乗り越えた2人が、なぜ今になって離婚を選んだのか。 LiSAは話し合いを重ねたと説明したが、2人とも、離婚のきっかけやタイミングについての理由には触れていない。 X（旧Twitter）では「LiSAの離婚は何故、今になってという感じ」「あの時に離婚しなかったから今なんだ〜と思ってしまうのよね」といった反応が寄せられている。 LiSAと鈴木のコメントには微妙な〝温度差〟もあるように思えるが…。

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人気アニメ「鬼滅の刃」の主題歌で「紅蓮華」でなど知られる歌手、LiSA（39）と声優、鈴木達央（43）が11月28日、それぞれの公式サイトで離婚を発表した。2021年に鈴木とファンの20代女性との自宅不倫、その後の鈴木の自殺未遂が報じられた後も結婚生活は続き、2023年には第1子を迎えた。 一連の騒動を乗り越えた2人が、なぜ今になって離婚を選んだのか。 LiSAは話し合いを重ねたと説明したが、2人とも、離婚のきっかけやタイミングについての理由には触れていない。