歌手のLiSA（39）と声優兼ミュージシャンの鈴木達央（43）が28日、双方の公式サイトを通じて離婚を発表した。2020年1月に結婚、2023年4月に第1子の…

歌手のLiSA（39）と声優兼ミュージシャンの鈴木達央（43）が28日、双方の公式サイトを通じて離婚を発表した。2020年1月に結婚、2023年4月に第1子の出産を公表。 約6年10カ月で夫婦生活に終止符を打つ形となった。

突然の発表を受け、ネット上では2021年に報じられた鈴木の不倫騒動が再び蒸し返されている。 双方コメントに「相手の名前なし」…漂う微妙な温度差 注目のきっかけ： 2010年にテレビアニメ『Angel Beats! 』の劇中バンド「Girls Dead Monster」の2代目ボーカル・ユイ役の歌い手に抜擢され注目を集める。 ソロデビュー・躍進： 2011年4月、ミニアルバム『Letters to U』でソロデビュー。

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『Fate/Zero』『ソードアート・オンライン』など数々の人気アニメ主題歌を手掛け、2014年に初の日本武道館公演、2015年に初の海外ツアーを敢行。 『鬼滅の刃』で大ヒット： 2019年、テレビアニメ『鬼滅の刃』のオープニングテーマ「紅蓮華」が大ヒットし、同年末のNHK紅白歌合戦に初出場。2020年には劇場版『鬼滅の刃』無限列車編の主題歌「炎」で第62回日本レコード大賞を受賞。 近年の活動： 2025年に『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌「残酷な夜に輝け」で4度目の紅白出場を果たし、2026年にソロデビュー15周年を迎えた。