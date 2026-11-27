開発チームは本作がModに対応することを明かしました。また、日本語を含む多言語への対応予定と、隊列・HP・メンタル管理を組み合わせたターン制バトルシステムの特徴について紹介しています。

SNSやDiscordのコミュニティから寄せられた質問に回答するFAQも公開され、本作が正式に「 Mod対応 」となることが明かされました。 開発チームは、『タレットと少女』でModコミュニティが大きな盛り上がりを見せたことに触れ、本作でも同様に多彩な作品が生まれることに期待を寄せています。

また、スタートダッシュにおけるウィッシュリスト登録数の反響を受け、現時点での対応予定言語が明らかにされました。 日本語をはじめ、英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、同社初の試みとなるタイ語、スペイン語、ブラジルポルトガル語、ロシア語への対応が予定されています。 隊列・HP・メンタルを管理して挑む『LitGirls 文学迷宮と少女』のシステム 本作では現実から隔離された時空の狭間にある聖域「アストラル図書館」を拠点とし、探索で持ち帰った資源を使って図書館の発展や少女たちの強化・装備の整備を進めます。

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音楽には『シャドウハーツ』のBGMを手掛けた弘田佳孝氏が参加しています。 ダンジョン内のバトルは、少女たちが前後4列の隊列を組み、同じく隊列を形成する敵と戦う戦略的なターン制で行われます。 各ターンに少女たちが行動できるのは1回のみで、立ち位置やスキルの選択が生死を分けます。 肉体的な状態を表す「HP」がゼロになるとその後の攻撃で命を落とす危険があるほか、精神状態を表す「メンタル」を失うと戦う意志を打ち砕かれてしまいます。