Lime、アジア初の電動アシスト自転車「LimeBike」を日本で開始

Lime株式会社は、アジア初となる電動アシスト自転車「LimeBike」のサービスを日本で開始しました。東京都内7区からスタートし、今後16区に拡大予定です。

Lime 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 テリー・サイ）は、アジアで初めてとなる 電動アシスト自転車 「 Lime Bike」のサービスを日本で開始しました。 このサービスは、都市部における ラストワンマイル の移動課題を解決するために設計されています。

駅やバス停から目的地までの短距離移動において、徒歩では遠いが公共交通機関ではアクセスしづらいというケースが多く、特に通勤・通学や買い物、観光時の移動負担が問題となっています。 LimeBikeは、そうしたニーズに応える新しい移動手段として、道路交通法令の基準に適合した電動アシスト自転車として警察庁の型式認定（交A26-42、交N26-43）を取得し、安全に利用できることが確認されています。 第一弾として、渋谷区、港区、新宿区、世田谷区、墨田区、千代田区、目黒区の7区で車両の配備が開始され、今後は東京16区へ順次展開される予定です。

Limeは世界5大陸・約30カ国で展開する電動マイクロモビリティシェアリングサービスであり、これまでに数億回以上の乗車実績を持ちます。 日本では2024年8月からサービスを開始し、「電動マイクロモビリティを公共交通手段として発展させ、カーボンフリーでサステナブルな未来をつくること」をミッションに掲げています。 現在、日本国内では座って乗れる電動モビリティ「Limeラクモ」と電動アシスト自転車「LimeBike」の2種類を提供しており、立ち乗りタイプの電動キックボードは利用ニーズと安全性を考慮して提供を終了しています。

LimeBikeの導入は、東京都内の交通渋滞緩和やCO2排出削減にも貢献すると期待されています。 利用者はスマートフォンアプリを通じて簡単に車両を検索・予約・解錠でき、目的地近くの指定駐輪エリアに返却するだけで完了します。 料金は時間制で、初回利用時には割引キャンペーンも実施される予定です。 さらに、Limeは自治体と連携して駐輪マナーの向上や安全な走行環境の整備にも取り組んでおり、持続可能な都市交通の実現を目指しています。

今後は、東京以外の大都市圏への展開も視野に入れており、日本におけるマイクロモビリティの普及を加速させる方針です。 この新しいサービスにより、日常生活の移動がより便利で環境に優しいものになることが期待されています





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Lime 電動アシスト自転車 シェアリング ラストワンマイル 東京

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