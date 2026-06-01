Lendee株式会社、暗号資産レンディングプラットフォーム「Lendee」を2026年6月2日に正式ローンチ

Lendee株式会社は、2026年6月2日に暗号資産レンディングプラットフォーム「Lendee」をローンチ。主要5銘柄に対応し、ロックアップ無料・最大年率12％の貸借料を毎日付与。

Lendee 株式会社（代表取締役社長：兼元謙任）は、2026年6月2日、 暗号資産レンディング プラットフォーム「 Lendee 」を正式ローンチします。 本サービスは、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、リップル（XRP）、USDコイン（USDC）、テザーUSD（USDT）の主要5銘柄に対応し、ロックアップ期間や解約手数料を一切設けず、最大年率12％の貸借料を毎日デポジットアカウントに付与する設計です。

これにより、これまで保有するだけで眠っていた暗号資産に確かな価値を提供します。

「Lendee」は、ユーザーが保有する暗号資産を預け入れ・貸し出すことで貸借料を受け取ることができる暗号資産レンディングプラットフォームです。 複雑なトレーディングや専門的な運用知識がなくても、BTCやETHなどの暗号資産を活用した資産運用が可能です。 サービスの中核を担う独自システム「Lendee Crypto Engine（LCE）」は、市場環境や流動性を精緻に分析し、お預かりした暗号資産を最適な運用に充てることで安定した貸借料を提供します。

資産と時間を結びつけることで、保有しているだけでは眠っていた暗号資産に新しい収益機会を創出します。 独自レンディングプラン「Lendee Growth Yield（LGY）」は、レンディング期間の経過に応じて利率が段階的に上昇する設計です。 資産を長く貸し出すほど利率が高くなるため、短期的な価格変動に左右されない長期的な資産形成をサポートします。 レンディング開始からの経過期間に応じてステップアップし、最大年率12％の利回りを実現します。

デポジットアカウントには送付数量の制限がないため、複数のウォレットや取引所に分散している暗号資産をひとつにまとめてレンディングすることが可能です。 貸借料は毎日デポジットアカウントへ付与され、そのまま再レンディングまたは返還申請も可能です。 本プラットフォームは、セキュリティにも重点を置いており、業界標準の暗号化技術とマルチシグネチャウォレットを採用し、ユーザーの資産を安全に管理します。 さらに、定期的なセキュリティ監査を実施し、常に最新の脅威に対応しています。

Lendeeは、ユーザーが安心して資産を預けられる環境を提供するため、保険にも加入しており、万が一の事態にも備えています。 暗号資産市場は近年急速に成長しており、個人投資家から機関投資家まで幅広い層が参加しています。 しかし、保有する暗号資産を有効活用する手段は限られており、多くのユーザーが単に価格上昇を待つしかありませんでした。 Lendeeは、そんな状況を変える画期的なソリューションです。

レンディングという仕組みを通じて、保有者に安定的な収益をもたらすだけでなく、暗号資産市場全体の流動性向上にも貢献します。 今後の展開として、Lendeeは対応銘柄の拡大や新しいレンディング商品の開発を計画しています。 また、モバイルアプリのリリースにより、ユーザーはいつでもどこでも資産を管理できるようになります。 Lendeeは、暗号資産の普及と金融包摂の促進に貢献し、誰もが公平に資産運用の恩恵を受けられる世界を目指します。

以上が、Lendee株式会社が提供する暗号資産レンディングプラットフォーム「Lendee」の概要です。2026年6月2日の正式ローンチに向けて、サービス内容の充実とユーザー体験の向上に努めてまいります。 詳細は公式ウェブサイトをご覧ください





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