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LehmanSoft Japan 株式会社、ナレッジベースを公開

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LehmanSoft Japan 株式会社、ナレッジベースを公開
Lehmansoft Japan 株式会社、ナレッジベース、電力市場、基礎知識、市場・取引所、エネル
📆5/29/2026 11:57 AM
📰Toyokeizai
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LehmanSoft Japan 株式会社は日本の電力市場を実務者向けに体系化したナレッジベースを公開した。同サイトは基礎知識、市場・取引所、エネルギー政策、アグリゲーション実務の4つのカテゴリに加え、JEPX・需給調整市場・容量市場のライブ市場データ、機械可読API、低圧系統用蓄電池の実務ガイド4本を提供する。

LehmanSoft Japan 株式会社は日本の電力市場を実務者向けに体系化したナレッジベースを公開した。 同サイトは基礎知識、市場・取引所、エネルギー政策、アグリゲーション実務の4つのカテゴリに加え、JEPX・需給調整市場・容量市場のライブ市場データ、機械可読API、低圧系統用蓄電池の実務ガイド4本を提供する。

第1弾コンテンツの試算では、49.5kW×100kWhモデルで年間粗収益263万～632万円（保守／中央シナリオ）まで踏み込んでいる。 日本の電力市場は、2024年度の容量市場本格運用、2026年4月の低圧系統用蓄電池の市場参加解禁、需給調整市場における簡易指令システム対応の拡大など、新規参入機会と制度変化が連続的に起きている。 LehmanSoft Japanは、自社のMW級実運用で蓄積した市場知見と、社内で活用してきたデータ可視化を、業界に開いた形で提供することを目的に、本ナレッジベースを公開した。2.

ライブ市場データ基盤:JEPXスポット価格、需給調整市場の商品別上限価格、容量市場の約定結果などをダッシュボードでリアルタイム提示する。 低圧系統用蓄電池（連系出力50kW未満）は、アグリゲーター経由で需給調整市場・容量市場・JEPXに参加する投資対象として注目されている。 LehmanSoft Japanの49.5kW×100kWhモデル試算では、年間粗収益は保守シナリオ約263万円、中央シナリオ約632万円（収益の主役は需給調整市場、構成比80～86%）。

SII補助金500万円を活用し実質初期投資は1500万円とした場合、単回収は保守9年・中央3年、税引前IRRは保守約5.8%・中央約17.4%となる。 収益性はJEPX価格、需給調整市場の商品別単価、容量市場の約定価格、落札率、稼働率、工事費に左右されるため、投資判断では公式制度情報と個別見積条件の確認が必要となる。 数値はいずれも前提条件付きの試算であり、単価・稼働率・落札率の前提は記事内に明記している。

LehmanSoft Japanは、埼玉県の2MW/8MWh系統用蓄電所を、自社開発のEMSとAI最適化により商用運用している（2025年11月稼働、JEPX取引開始）。2026年3月には需給調整市場へ参入した。 今回公開したナレッジベースのコンテンツとデータ可視化は、このMW級の実運用で蓄積した知見と、社内ツールを業界に開放したものである

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