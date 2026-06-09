KTM 390 ADVENTURE X 発表 オンロード性能を高めた新型アドベンチャー

KTMは新型アドベンチャーモデル「390 ADVENTURE X」を発表。兄弟車「390 ADVENTURE R」よりもオンロードに特化し、シート高を低く設定することで足つき性を向上。WP製サスペンションや45PSエンジン、十分な装備を備え、2026年6月発売予定で価格は79万9000円。

オンロードでの性能を高めた新型 アドベンチャー 同モデルは、パワー、機能、価格を高いレベルでバランスさせており、 アドベンチャー カテゴリーへの入門機としても最適な一台です。 この新型モデルは、ミドルクラスの本格的 アドベンチャー モデル「 KTM 390 ADVENTURE R（390 アドベンチャー ・アール）」の兄弟車として開発されましたが、よりオンロードユースに焦点を当てた仕様となっています。

サスペンションの変更による顕著な違いはシート高にあり、「R」の870mmに対して「X」は825mmと大幅に低く設定されました。 これにより、より多くのライダーにとって親しみやすい足つき性を実現しています。 サスペンションはフロントにWP APEX 43mmオープンカートリッジフォーク、リアにWP APEXエマルジョンショックアブソーバーを装備。 調整機能はフロントが無し、リアがプリロード調整のみというシンプルな構成ですが、初心者から上級者まで満足できる上質なセッティングが施されています。

基本的な走行性能は「R」モデルを踏襲しており、共通のADVENTURE専用フレームに、最高出力45PSを発揮する排気量389.7ccの水冷4ストロークDOHC単気筒エンジンを搭載。 このエンジンは中速域で豊かなトルクを発生する特性を持ち、キャストホイールのダイレクト感と相まって、気遣いなくスポーティで気持ちの良い走りを楽しめます。 また、容量約14Lの燃料タンク、前後LEDライト、多機能なLCDダッシュボード、ABSといった必要十分な機能を備えています。

高速道路を利用したロングツーリングも得意としており、大きめのスクリーンが高いウインドプロテクション性能を発揮。45PSのパワフルなエンジンは、交通の流れをリードする力強さを持ち、長距離移動におけるライダーの疲労軽減に貢献します。390 ADVENTURE Xの発売は2026年6月を予定しており、価格（消費税込）は79万9000円でカラーはオレンジのみ導入されます。 初めてアドベンチャーモデルを選ぶライダーにとっても、非常に魅力的な選択肢となるでしょう





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