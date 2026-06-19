KTM 390 SMC Rの評価はライダーによって真っ二つに分かれる

KTM 390 SMC Rの試乗会場での情報収集に余念がない編集H田によると、KTM 390 SMC Rの評価は、ライダーによって真っ二つに分かれているそうだ。

試乗会場 での情報収集に余念がない編集H田によると、 KTM 390 SMC R の評価は、ライダーによって真っ二つに分かれているそうだ。 そりゃそうだと思う。 国産車みたいに全方位での使い方に配慮したバイクじゃなくて、かっ飛ばし系の要素を詰め込んでいるからである。

KTMのいう「READY TO RACE」のコンセプトにビビッとくるなら390 SMC Rは素晴らしいバイクだし、まったり走りたいライダーにこいつのよさは伝わらんだろう。 スポーティーな走りを最優先に考えられたエンジンは、フライホイールマスが小さくてビュンビュンとレスポンスする。 シャープな吹け上がりはエキサイティングで、スポーティーに走りたいライダーのマインドをくすぐる。 その代わり、低回転ではまったく粘らず、回転を落とすとガタガタしてしまうし、無精して高いギアのまま走ろうとするとエンストしてしまうことだってある。

ステップとシートには振動も出る。 要は、あんまり快適という感じではないのだけれど、スポーティーに走りたいライダーにとっては、さほど気になるようなものではないだろう。 KTMが2008年につくった690エンジンは、素晴らしい性能と信頼性を確保した傑作だったと思う。 この390のエンジンは、それととてもよく似ている。

排気量が小さいぶん、全体的にパワーは抑えられているけれど、ストリートであればこれくらいのほうが扱いやすいし、使い切る楽しさもある。 排気量が小さいから回り方もスムーズ。 実にいいエンジンである。 スパルタンなエンジンだからハンドリングも手ごわいかと思いきや、こちらはなかなかの優等生。

さすがスーパーモトで長年やってきたメーカーのマシンという感じだ。 ご存じのように、スーパーモトはオフロードバイクのタイヤを前後17インチにして、オンロード用のタイヤを装着したジャンルだ。 フロントタイヤが21インチから17インチになるのでトレールやキャスターが変わり、ハンドリングは激変する。 なかには違和感のある操作性になってしまうモデルもあるのだけれど、390 SMC Rは実に素直なのである。

オンロードバイクから乗り換えると、シッティングポジションの高さやピッチングモーションの多さが気になるかもしれないが、少し乗っていれば慣れてしまうはず。 ストリートやワインディングロードを軽快に走れるようになるはずである。 ヨーロッパのスパルタンなマシンは、一緒にいるとメッチャ楽しいけれど、長くいると疲れてしまうこともある恋人のようなもの。 でも390 SMC Rの場合は、ぶっ飛びすぎているわけではない。

適度に刺激的で、疲れすぎるようなこともない。 このバランスがとてもいいバイクだと思うのである





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KTM 390 SMC R 試乗会場 評価 スポーティーな走り

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