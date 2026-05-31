KSM48、10周年に向け新体制とシングル情報を発表

広島市での9周年記念公演を経て、KSM48がキャプテン制廃止と新シングル情報を公開。10周年に向けた姿勢と新たな挑戦を語る。

４月に広島市で行われた KSM48 の9周年記念コンサートに続き、現在行われている公演では メンバー と研究生が全31曲を披露した。 舞台上では暗闇や好きすぎて泣くといった楽曲が盛り込まれ、観客は熱気に包まれた。

演奏中に共に10周年に向けて「暗闇の中で、君は何を見つけたか」というスローガンを策定したことが報告され、福田朱里は「これまでの宝物を大切にしながら、新しい宝物を見つけにいく10年目にしたい」という想いを語った。 さらに、従来のキャプテンと副キャプテンの仕組みが廃止されることが発表された。 キャプテンを務めてきた岡田あずみは「メンバー一人ひとりがグループのことを自分事に考え、引っ張っていく責任感を持って進んでいきたい」と説明し、グループ全体で決断したと述べた。

演出の終盤では14枚目のシングルが9月16日に発売予定で、甲斐心愛が表題曲のセンターを務めることも明らかになった。 マレーシア・クアラルンプールのKL48から3月に復帰した甲斐は「STU48が9周年を迎えて10年目に入る大事な時期のシングルだと思うので、しっかり責任感を持ってセンターに立ちたい。 この曲からグループが変わったと思ってもらえたら」と決意表明。

公演後の取材で彼女は「明るい曲を歌いたい」という希望を語った。 2026年5月31日に報道されたこの情報は、KSM48が新たな10周年へと向かう決意と姿勢を示すものであり、ファンにとって大きな期待を呼び込むものとなった。 この公演では、メンバーが長年培ってきたパフォーマンス力と舞台上の連携が光り、特に暗闇というテーマを通じて観客に強いメッセージを届けた。 歌詞や舞台演出に込められた「暗闇の中で見つけたもの」や「未知の宝物」は、10年の道のりを振り返ると同時に、未来への希望を投げかけている。

KSM48は長い歴史の中で多くの困難を乗り越えてきたが、今回の新しいロール構成により、メンバーが担う責任感と自立性がさらに高まったと考えられる。 ファンからは14枚目のシングルへの期待が高まっており、今後のプロモーションが注目される。 甲斐心愛のセンター登壇は、グループにとって大きな挑戦であると同時に、10年目の象徴的な意味合いを持つ。 メンバー全員が一体となった姿勢と新たなスロットルが、今回の公演をさらに特別なものにしたと同時に、KSM48の今後の発展への期待を高めている





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