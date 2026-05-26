KSIのチームが優勝、全身ずぶ濡れに。

KSIのチームが優勝し、ロンドンのザ・O2で開催されたファイナルフォーの決勝で全身ずぶ濡れになった。選手たちは共同創設者のKSIを追いかけ、記念に彼に水を浴びせた。

YouTubeで人気の KSI は、自身のチーム"Prime FC"が『Baller League UK』シーズン3で優勝した直後、全身ずぶ濡れになった。 ロンドンの" The O2 "で開催されたファイナルフォーの決勝で圧勝し、ピッチは祝賀ムードに包まれた。

選手たちは共同創設者のKSIを追いかけ、記念に彼に水を浴びせた。 ロンドンのザ・O2で開催されたファイナルフォーの決勝戦は、初出場チームが輝く舞台となった。 KSIことオラジデ・オラトゥンジは、期待に応えるチームの活躍を見守った。 選手たちが創設者に水を浴びせる姿は、喜びを雄弁に語った。

この瞬間を祝し、Baller League UK公式Instagramはメダルを噛むKSIの写真を投稿。

"Baller Leagueのチャンピオンは全盛期"とのキャプションが、大会を制したクラブにふさわしい賛辞となった。 優勝へは強豪を連続で破る必要があった。 まずデポルトリオを5-3で下し、勢いに乗った。 続く決勝ではNDL FCを5-2で退け、優勝を決めた。

準決勝でSDS FCを3－1で破り決勝に進んだNDL FCはレギュラーシーズンでも活躍した強豪だったが、プライムFCはゴール前での高い決定力と勝負どころでの鋭いプレーで優位を示した。 アリーナの外でもKSIはスポーツ界に影響を与え続けている。 彼は"Baller League UK"の会長であり、"Prime FC"の共同創設者でもある。 オンラインでの影響力を活かして、テンポの速い6人制競技を成功させた。

さらに、彼のスポーツ事業は従来の枠を超え、急速に拡大している。 さらに、プロモーション"ミスフィッツ・ボクシング"でクロスオーバー・ボクシングイベントを世界的に盛り上げ、自身の飲料ブランドで愛するアーセナルとも提携している





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KSI Prime FC Baller League UK The O2 NDL FC SDS FC Cross-Over Boxing Arsene Wenger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「O2」の南 みゆか、カレンダーブック発売で東京上陸！ 無邪気な現役JKらしい写真もあり！ (1/2)アイドルグループ「O2（オーツー）」の南 みゆか（みなみ・みゆか）さんが、「南 みゆかカレンダーブック 2024.04～2025.03」の発売記念イベントを3月2日、秋葉原の書泉ブックタワー開催した。

Read more »

“東海が生んだ奇跡”南みゆか、初写真集は「卒業旅行」本人史上最大の露出や大人っぽい表情も挑戦愛知県公認アイドルグループ『O2』メンバーの南みゆか（18）が、7月5日に1st写真集（タイトル未定・秋田書店）を発売することが決定した。大迫力ボディでグラビア界を席巻する“東海が生んだ奇跡”が、グ…

Read more »

南みゆか、初写真集表紙カット解禁「お気に入りはお風呂のシーン」アイドルグループ『O2』のメンバー・南みゆかのファースト写真集『南風』（7月5日発売／秋田書店）の表紙カットが20日、解禁された。

Read more »

ぷっくり唇でファン悩殺 南みゆかさん、初写真集表紙カット公開 「お風呂のシーンがお気に入り」アイドルグループ「O2」のメンバー・南みゆかさんのファースト写真集「南風」（7月5日発売、税別3200円、秋田書店）の表紙カットが解禁されました。表紙は、2024年春に高校...

Read more »

南みゆか、1st写真集に歓喜 「全国民、全人類、宇宙にいる人全員」に購入呼びかけ名古屋発のアイドルグループ「O2」のメンバーで、グラビアタレントの南みゆかが6日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで1st写真集『南風』（秋田書店）の発売記念イベントを開催した。

Read more »

イラン情勢に関する意識調査：国民の77.7％が米国・イスラエルによるイラン攻撃を支持せず、生活への不安が93.0％に紀尾井町戦略研究所（KSI）が全国の18歳以上1,000人を対象に実施したオンライン調査によると、米国とイスラエルによるイラン攻撃を「支持しない」と回答した人が77.7％に上りました。また、イラン情勢による生活への不安を感じる人は93.0％に達し、食料品や日用品の価格上昇、電気・ガス代、ガソリン価格への影響を懸念する声が多く聞かれました。ガソリン補助金については、継続すべきとの意見が54.1％を占めました。

Read more »