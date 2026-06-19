KRAFTON JAPAN株式会社、クリエイティブスタジオ「Neon Giant」が米国シカゴの「Unreal Fest Chicago 2026」イベントで『NO LAW』の開発技術について講演

KRAFTON JAPAN株式会社は、クリエイティブスタジオ「Neon Giant」が米国シカゴの「Unreal Fest Chicago 2026」イベントにおいて、新作タイトル『NO LAW』の開発技術について講演を行ったことを発表しました。

KRAFTON JAPAN 株式会社は、クリエイティブスタジオ「 Neon Giant 」が米国シカゴの「 Unreal Fest Chicago 2026 」イベントにおいて、新作タイトル『 NO LAW 』の開発技術について講演を行ったことを発表しました。

現地時間6月17日に行われたセッションでは、「Neon Giant」の共同創業者兼クリエイティブディレクター Tor Frickが登壇し、『NO LAW』の舞台となる港湾都市「Port Desire」(ポート・ディザイア)の開発プロセスを紹介しました。 セッションではさらに、単なるビジュアル表現だけでなく都市環境そのものがゲームプレイに影響する仕組みも披露しました。 プレイヤーが街灯を撃ち壊してエリアを暗闇に沈めると、敵は光・影・音の変化に応じて異なる行動を取ります。

また、PCG（プロシージャル生成技術)、Niagara Data Channels、Chaos Physicsなどの技術を組み合わせることで、環境破壊や大量のパーティクル演出がプレイヤーの行動にリアルタイムで反応するダイナミックなゲーム世界を実現しています。

「Unreal Fest Chicago 2026」での発表アーカイブおよび、『NO LAW』の開発の裏側を紹介する最新映像『World Dev Diary』を公開しています。 プレイヤーは元兵士「Grey Harker（グレイ・ハーカー）」となり、ステルス潜入、正面突破など様々な戦術を選択しながらミッションに挑みます。 KRAFTON JAPAN株式会社は、KRAFTON, Inc.のグループ企業の一つであり、KRAFTON, Inc.はゲーム開発とパブリッシングを手掛けています。

KRAFTON, Inc.は、差別化されたクリエイティブを持つグローバル開発スタジオと独自の楽しさを備えたゲームを制作すると同時に、潜在力のあるゲームIPを発掘し、世界中にパブリッシングしています。 KRAFTON, Inc.は、世界中のゲームファンにとって忘れられない世界を創り出すため、果敢な挑戦を続けています。

KRAFTON, Inc.は、2007年に設立された会社であり、クリエイティブスタジオ「PUBG STUDIOS」、「Striking Distance Studios」、「Unknown Worlds」、「Neon Giant」、「KRAFTON Montréal Studio」、「Bluehole Studio」、「RisingWings」、「5minlab」、「Dreamotion」、「ReLU Games」、「Flyway Games」、「Tango Gameworks」、「inZOI Studio」、「JOFSOFT」、「Eleventh Hour Games」、「OmniCraft Labs」、「Olivetree Games」、「Loonshot Games」、「9B STUDIO」等で構成されています。

KRAFTON, Inc.は、『PUBG: BATTLEGROUNDS』、『PUBG MOBILE』、『inZOI』、『MIMESIS』、『Hi-Fi RUSH』、『Dinkum』、『TERA』、『My Little Puppy』等様々なゲームを開発およびパブリッシングしています





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