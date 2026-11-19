KPMGインターナショナルが発表したESG戦略「Our Impact Plan」に基づき、KPMGジャパンが日本における2026年までの活動概要をレポートとして公開。ガバナンス、人材、環境、社会貢献の4分野での具体的な取組みと、AIガバナンスやIDE推進などの実践内容について詳述している。

KPMGインターナショナル は、2021年に事業活動へ ESG戦略 を浸透させることを目的とした「 Our Impact Plan 」を発表し、以来、進捗状況を毎年開示してきた。この計画は、地球環境や社会へポジティブなインパクトを与えるためのコミットメントを表明するものであり、 KPMGジャパン もこの計画の一環として、日本における活動の詳細を本レポートで報告している。

4大重点領域におけるグローバルESG戦略の概要

Our Impact Planは、「Governance（ガバナンス）」、「People（人材）」、「Planet（環境）」、「Prosperity（社会貢献）」という4つの重点領域に分けて構成されている。KPMGはグローバルにおいて「Inspire Confidence. Empower Change.（社会に信頼を、変革に力を）」というパーパスの実現に向けて行動しており、日本においては「クライアント」「社会」「構成員」というステークホルダーとともに公正な社会の実現と経済発展に貢献することを目指している。

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KPMGジャパンは、ステークホルダーの声に真摯に耳を傾けながら、同社の強みである「人材」「ナレッジ」「ガバナンス」という資産を最大限に活かしている。監査・税務・アドバイザリーの専門家がOne Firmとして連携することで、クライアントの価値創造と社会課題の解決を支援する体制を整備している。ビジネスを通じた価値創造に加えて、より直接的にポジティブなインパクトを社会に与える活動にも積極的に取り組んでいる。

AI時代に対応する信頼構築とIDE推進の取組み

具体的な活動の一環として、AI変革を包括的に支援する「KPMG AiX」の設立が挙げられる。Trusted AIの考え方に基づくガバナンス強化を通じて、AI時代にふさわしい信頼の構築を進めている。また、さまざまな組織やコミュニティと連携したIDEの推進にも力を入れている。IDEとは「インクルージョン、ダイバーシティ＆エクイティ」の略称であり、ジェンダーや障がい、教育環境などにかかわらず、誰もが等しく活躍できる社会の実現を目指すビジョンである。

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4つの領域に分けて進捗をモニタリングし、目指すべき方向とのギャップを埋める努力を続ける中で、今回は日本での活動概要を「KPMGジャパン Our Impact Plan 2026」としてレポートにまとめた。パーパスに託している思いと、それに基づいた価値創造への取組み、および実践している具体的な活動のエッセンスを凝縮して紹介している。

KPMGジャパンの組織構成と加盟法人の活動範囲

KPMGジャパンは、KPMGインターナショナルの日本におけるメンバーファームの総称であり、監査、税務、アドバイザリーの3つの分野にわたる11のプロフェッショナルファームによって構成されている。それぞれの法人が連携し、日本市場におけるESG活動と社会的責任を果たすために活動している。

構成されている法人は、有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人、KPMGアドバイザリーホールディングス株式会社、KPMGコンサルティング株式会社、株式会社 KPMG FAS、株式会社 KPMG Forensic & Risk Advisory、KPMGあずさサステナビリティ株式会社、KPMGヘルスケアジャパン株式会社、KPMG社会保険労務士法人、KPMG行政書士法人、株式会社 KPMG Ignition Tokyoの11社である。これらの組織が連携することで、多角的な視点から社会課題の解決と経済発展に貢献する取り組みを深化させている。

監査・税務・アドバイザリー分野における専門性の活用

KPMGジャパンは、各専門分野のノウハウを結集し、クライアントの持続可能な成長を支援している。監査法人では財務情報の透明性を高め、税務法人では複雑化する税制に対応した適切なアドバイスを提供している。また、コンサルティングやフォレンジック・リスクアドバイザリー部門では、企業のリスク管理体制の強化や、不正検査、法務会計などの分野で専門的な支援を行っている。

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KPMGあずさサステナビリティ株式会社やKPMGヘルスケアジャパン株式会社のような専門法人を通じて、環境対策や医療・福祉分野における持続可能性の向上にも寄与している。社会保険労務士法人や行政書士法人は、労働環境の整備や法的手続きの支援により、企業のコンプライアンスと社会貢献の両立をサポートしている。株式会社 KPMG Ignition Tokyoは、デジタル変革やスタートアップ支援など、新しいビジネスモデルの構築を支援している。

2026年までのロードマップと今後の展望

今回のレポート「KPMGジャパン Our Impact Plan 2026」は、今後の活動の方向性を示す重要な文書である。KPMGインターナショナルが発表している進捗報告に基づき、日本市場における独自の状況を踏まえつつ、目標達成に向けた具体的な施策が記載されている。4つの重点領域における課題と対策を明確にし、ステークホルダーとの対話を通じて、社会からの信頼をさらに高めていく姿勢が示されている。

KPMGジャパンは、AI時代の到来に伴う新しい課題にも柔軟に対応する必要がある。Trusted AIのガバナンス強化や、IDEの推進により、変化の激しいビジネス環境においても、持続可能な成長を実現するための基盤を構築している。今後は、さらに多くの組織やコミュニティとの連携を深め、グローバル標準とローカルの知見を組み合わせながら、日本社会へのポジティブなインパクトを最大化していく方針である。