KOVE MOTO 350RALLY発表 公道向けトレールバイク

2017年創業のKOVE MOTOが発表した公道用トレールバイク「350RALLY」。クラス最大級の21.5Lタンクと600km航続距離を誇り、低重心設計と先進サスペンションを装備。ダカールレースの技術を活かした本格モデルの詳細を紹介する。

中国の プレミアムバイク 業界において最先端企業を標榜する KOVE MOTO が、新たなモデルを発表した。2017年に創業した同ブランドは、アドベンチャー、スーパースポーツ、電動バイクなど多岐にわたるラインアップを展開しており、今回の発表はその一環である。

350RALLYは公道向けトレールバイク

KOVE MOTOを代表するモデルである「350RALLY」は、ダカールラリーで活躍するレーサーを公道仕様化した「450RALLY」とは異なる位置付けだ。350RALLYは、オフロード走行に適したトレールバイクとして、公道での使用を想定して設計されたモデルである。これにより、市街地での走行性とオフロードでの性能の両立を図っている。

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21.5Lタンクと600km航続距離

この車両の最大の特徴は、クラス最大級となる21.5Lの燃料タンクを装備している点である。エンジンサイドタンクを採用することで、ガソリンの積載量を最大化しつつ、低重心設計を実現している。公称での最大航続距離は600kmとされ、長距離でのツーリングや冒険走行にも対応できる実績を示している。

また、エンジンサイドタンクの採用により、スリムなライディングポジションが実現している。ライダーは自然な姿勢で車両に乗り込むことができ、長時間の走行においても疲労を軽減できるよう設計されている。これは、オフロード走行におけるライダーのコントロール性を高める上で重要な要素となっている。

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Advanced Suspension and Engine Tech

車体の足回りも専用設計だ。フロントには21インチ、リアには18インチのホイールを装備し、未舗装路での安定した走行性能を確保している。フロントサスペンションのストロークは250mm、リアホイールのストロークは230mmと、ロングトラベルサスペンションを搭載している。これにより、凸凹の多い悪路でも車体が撓みにくく、滑らかな走りが可能となっている。

安全面でも充実しており、前後ABS（アンチロックブレーキシステム）を標準装備。さらに、エコ、スポーツ、オフロードの3つのライディングモードを選択できる。これにより、路面状況やライダーの好みに応じて、エンジン特性やブレーキ性能を最適化できる。過酷なオフロード走行を支えるドライサンプ潤滑システムも採用されており、エンジンオイルの供給を確実に保つことで、耐久性を高めている。

Dual Counterbalance for Ride Quality

走りの快適性においても工夫が凝らされている。振動を軽減するためのデュアルカウンターバランサーを搭載しており、エンジンの振動を相殺する構造だ。これにより、ハンドルの振動やボディへの衝撃が低減され、ライダーの手元や全身への負担を大幅に抑えることができる。オールマイティに活躍できることを目指した、包括的なアプローチが反映されている。

KOVE MOTOは、中国のプレミアムバイク市場において、高品質なアドベンチャーバイクを提供する存在として注目を集めている。350RALLYは、その技術力の結晶ともいえるモデルであり、国内外のツーリング愛好家から期待が高まっている。今後は、販売開始やテストライドイベントを通じて、その実力をより多くの人に知らしめる動きが進む見込みだ。