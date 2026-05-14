KOO: 脳ドックで大病の診断、6時間半手術で回復

KOOは著名人たちが過去にかかった大病について、体験談とともに振り返る特番。KOOはDJとして多忙な日々を送っていたが、不規則な生活で頭痛に悩まされていた時期があった。脳ドックで脳動脈瘤の診断を受け、6時間半の手術を受け、今では後遺症なしに仕事ができている。

著名人たちが過去にかかった大病について、体験談とともに振り返る特番。 KOO は頭痛に悩まされていた時期があったという。 DJとして、多忙な日々で不規則な生活を送っていた。 夜、ずっと長年やってきて、不規則な生活をしていた。

朝方にピザを食べたり、甘い炭酸飲料をガブガブ飲んでいたり。 体には本当に良くない生活をしていた。 そんなある日、異変が起きた。 全体に頭が重いなっていうような症状がありました。

寝不足や、もともと頭痛持ちの体質であることなどを自己診断していた。 しかし、痛みの強さが増した上、頻度も増加。 週に3、4度は痛みが起きるようになっていった。 家族もKOOの異変を感じていた。

妻は“怖いから早く病院に行って欲しい”って伝えても、“偏頭痛持ちとか、寝てないから”とか言って、日々の生活をしていて。 しかし、KOOの明らかにおかしな言動も目撃。 物を取ろうとした時に、そこじゃなくて、もうちょい右じゃないかなとか、目があんまり見えないのかなと思うほど、目の感覚も悪くなっていて。 KOOは目の前にある物を取ろうとして、別のところをつかもうとしていた。17年、テレビの健康番組に出演し、脳ドックを受診。

そこでの診断結果は、脳動脈瘤だった。 血流の圧力で血管が風船のようにふくらみ、破裂すれば死亡率30～50％のくも膜下出血を引き起こす、命と直結する大病だった。 KOOのケースは、直径9.8ミリのこぶが、左の視神経を圧迫しそうなところにできていた。 KOOは“まさか自分がと思いましたね。

それまで大きな病気とか手術をしたことがなかったので。 自分は健康だと思っていた。 頭が真っ白になりました”と、当時の心境を告白。 その後、6時間半にわたる手術を受け、今では後遺症なしに仕事ができているという





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KOO 脳ドック 大病 手術 回復

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