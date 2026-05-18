KONAMI麻雀格闘倶楽部: Mリーグ2025-26シーズン全日程終了、総合2位で終了[概要]

株式会社コナミアーケードゲームスは、プロ麻雀リーグ"Mリーグ"に参戦する"KONAMI麻雀格闘倶楽部(コナミマージャンファイトクラブ)"が、2025年9月に開幕した"Mリーグ2025-26シーズン"の全日程を終了したことを発表しました。昨シーズンに活躍したメンバー4人との契約更新を行い、改めて優勝を目指しコンタシームーンに挑みました。

株式会社コナミアーケード ゲーム スは、プロ麻雀リーグ"Mリーグ"に参戦する"KONAMI麻雀格闘倶楽部(コナミマージャンファイトクラブ)"が、2025年9月に開幕した"Mリーグ2025-26シーズン"の全日程を終了したことをご報告します。

"KONAMI麻雀格闘倶楽部"は昨シーズンに活躍したメンバー4人との契約更新を行い、改めて優勝を目指し"Mリーグ2025-26シーズン"に挑みました。 本シーズンも各選手がそれぞれの持ち味を活かし、レギュラーシーズンは総合2位で通過、セミファイナルシリーズでは総合3位でファイナルシリーズに進出しました。 ファイナルシリーズでは初優勝を目指し、一時は首位に立つなど健闘しましたが、惜しくも優勝には届かず総合2位で全日程を終了しました。

シーズン終了に伴い『麻雀格闘倶楽部 UNION』(アーケード版、コナステ版、e-amusement for NetCafe版)とモバイルゲーム『麻雀格闘倶楽部Sp』ではゲーム内キャンペーンを実施しています。 ほかにもインターネット上で簡単に遊べるはずれなしのオンラインくじ"コナミ プレミアムくじ ONLINE"において、"M.LEAGUE（Mリーグ） KONAMI麻雀格闘倶楽部くじ 2025-26"を発売しています。 S賞 選べる！ ポジティブボイスが流れるアクリルスタンド(全4種)





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