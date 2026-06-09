KNOCK OUT王者・大沢文也、無敗の怪物ニカ・パパヴァ戦へ「塩試合宣言」でテクニックで勝負

KNOCK OUTの現王者・大沢文也が、6月21日のイベントで無敗の新星ニカ・パパヴァと対戦。公開練習後、自らのスタイルを「塩試合」と称し、テクニックで勝負する意気込みを語った。

打撃格闘技 イベント「 KNOCK OUT 」が2026年6月21日に東京・代々木第二体育館で開催する「 KNOCK OUT ．65～THE KNOCK OUT 2026～」に向け、出場予定の選手たちが9日、都内で公開練習を行った。

その中でも注目を集めたのが、スーパーファイト／KNOCK OUT－BLACKライト級（－62.5キロ）3分3回戦で、無敗の新星ニカ・パパヴァ（18歳、ジョージア出身）と対戦する現王者・大沢文也（34歳、ザウルスプロモーション）の存在だ。 大沢は公開練習でミット打ちを披露し、鋭い蹴りとパンチで会場を沸かせた。 練習後のインタビューでは、自身のキャリアの中で初めてとなる外国人選手との対戦について、「外国人選手とやりたいって言ったら、まさか山口さん（KNOCK OUT代表の山口元気氏）がこんな強いのを呼んでくるとは思わなかった。

でも、やっぱり山口さんは空気読めないですね（笑い）」と冗談交じりに語り、会場の笑いを誘った。 大沢は現在、BLACKルールとUNLIMITEDルールで2連続KO勝利を収めており、勢いに乗っている。 しかし、今回の試合に向けては「次の試合は、いつも通りの泥臭い塩試合、判定勝ちを狙います。 だから、山口さんやスポンサーの皆さんには、KOボーナスではなく、塩試合ボーナスを用意してほしいです」と、あえて自身のスタイルを強調した。

大沢は、前に出て打ち合うファイトスタイルではなく、テクニックと駆け引きを重視した戦いを「塩試合」と称し、その価値を訴えている。 大沢の主張は、格闘技ファンや関係者の間で議論を呼んでいる。 彼は「前に出て打ち合うのは、誰でもできる。 技術がなくても、格闘技の才能がなくても、センスがなくても、誰でもできる。

しかし、塩試合は、格闘技を本当に理解している人だけができる高度な技術の結晶だ」と語り、観客に対して自身のテクニックをしっかりと見てほしいとアピールした。 この発言は、打撃格闘技における攻防の質や駆け引きの重要性を再認識させるものであり、多くのファンが彼の試合に注目している。 さらに、大沢は「相手のニカ・パパヴァは無敗の怪物と呼ばれるが、私はそれ以上にクレバーな戦いをする。 判定に持ち込んで、どちらが本当に強いかを証明したい」と、試合への意気込みを語った。

ニカ・パパヴァは11戦11勝7KOという驚異的な戦績を誇り、その圧倒的なパワーとスピードで知られている。 一方の大沢は、経験と技術で対抗する構えだ。 両者の対戦は、若さと勢い vs 経験と技巧の構図となり、ファンの期待が高まっている。 この試合は、KNOCK OUTのベルトをかけた重要な一戦である。

大沢は現王者としてのプライドをかけ、ニカ・パパヴァは無敗の記録を守りたい。 両者のスタイルの違いが、試合をどのような展開にするのか注目される。 大沢は「塩試合」と自ら称する戦い方で、観客に格闘技の真髄を見せるつもりだ。 一方、ニカ・パパヴァはKOで勝ち続けてきた怪物として、その破壊力を見せつけたい。

この一戦は、打撃格闘技ファンにとって見逃せないものとなるだろう。 さらに、このイベント全体としても、他のカードも充実しており、KNOCK OUTの今後の方向性を示す重要な大会になると予想される。 大沢とニカの対戦は、日本の打撃格闘技シーンに新たな風を吹き込む可能性を秘めている





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