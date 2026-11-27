KNOCK OUTプロモーションは公式Xで、同イベントに参戦する女子キックボクサーのぱんちゃん璃奈（32、本名＝岡本璃奈）が傷害の疑いで警視庁に逮捕されたとの報告を受けたと発表した。今後の対応は事実関係確認後に契約に基づき厳正に判断するとしており、いかなる暴力行為も容認しないと強調。被害者やファン、スポンサーへ謝罪した。ぱんちゃんは12月30日のKNOCK OUT.71でタイのロムフォン・ソー・シララックとREDルールで対戦予定であったが、逮捕によって出場が不透明となった。

打撃格闘技イベント「 KNOCK OUT 」を運営する KNOCK OUT プロモーションは27日、公式Xを更新し、同イベントに参戦している女子キックボクサーの ぱんちゃん璃奈 （32、本名＝岡本璃奈）について、同日未明に傷害の疑いで警視庁に逮捕されたとの報告を受けたと発表した。

投稿では「今後の対応については、事実関係の確認後、契約に基づき厳正に判断し、あらためてお知らせいたします」とした上で、「いかなる暴力行為も決して容認いたしません」と強調。 被害者やファン、スポンサーらに向けて謝罪の言葉を記した。 ぱんちゃんは12月30日に東京・代々木第二体育館で開催される「KNOCK OUT.71～K.O CLIMAX 2026～」で、タイのロムフォン・ソー・シララックとひじ打ちありのREDルール（女子48キロ契約）で対戦予定だった。

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わずか2日前の25日には都内で公開練習に臨み、年下の交際相手をパートナーにひざ蹴りなどを披露したばかりだった。 ぱんちゃんは大阪府豊中市出身。19年2月にプロデビューすると、長い手足を生かした打撃を武器に無敗街道を歩んだ。20年8月にREBELS－BLACK女子46キロ級初代王座（のちのKNOCK OUT－BLACK女子アトム級王座）、22年3月には初代KNOCK OUT－BLACK女子ミニマム級王座を獲得して2階級を制覇。21年9月のRIZIN参戦やメディア露出でも高い人気を集めた。