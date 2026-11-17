KNOCK OUTが12月30日開催の71th大会で、ゴンナパー・ウィラサクレックと重森陽太によるライト級王座決定戦を開催。2024年6月の対戦以来、1年半ぶりの激突が決定し、両選手の最新状況と戦前コメントを詳報する。

格闘技団体 KNOCK OUT は10月17日、東京都内で会見を開き、12月30日に東京・ 代々木第二体育館 で開催されるイベント「 KNOCK OUT.71 ～ K.O CLIMAX 2026 ～」のメインカード情報を発表した。この大会では、ゴンナパー・ウィラサクレック（33歳、タイ／ウィラサクレック・フェアテックスジム）と重森陽太（31歳、 KNOCK OUT クロスポイント吉祥寺）による KNOCK OUT －REDライト級王座決定戦が実施されることが確認された。

試合形式は3分3回勝負で、延長として1回が設定されている。両選手は昨年6月に同王座を懸けて対戦し、その際、挑戦者だったゴンナパーが王者の重森を3回KO勝ちで破り、王座を奪取していた。その後、久井大夢が王座を獲得したが、今年5月に階級変更を理由にベルトを返上。その結果、王座は空位となり、1年半ぶりの再戦が実現することになった。

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試合前の動向と両選手の現状

ゴンナパーは直近の活動で、今月15日に後楽園ホールで開催された大会で吉田凜汰朗を3回TKOで下すなど、高い攻撃力を維持している。一方、重森陽太も8月にWBCムエタイ日本スーパーライト級王座を獲得し、10月にはタイの強豪セーンマニー・ノープムマリンに判定勝ちを収めるなど、好調な調子をキープしている。

重森陽太の自信と戦術的変化

重森陽太は、出稽古先のイソラサック氏やジムのチャー氏、元プロボクシング日本バンタム級および日本スーパーバンタム級王者の高橋直人氏の指導を受け、練習環境について「かなり自分の中で納得いく環境が整ってきた」と手応えを語った。ゴンナパーとの実力差については「縮まっている」と分析し、「何回もやり直してる時間はないんで、12月30日で仕留めたい」と勝利への強い意欲を示した。

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ゴンナパーの戦略と対戦意欲

対するゴンナパーは、前回の敗戦後、重森陽太の成長を認識している。対戦相手について「おそらく重森選手が来るだろうと予想してました」と述べ、ムエタイの技の使い方における重森の成長を認め、「近づいてきてると思いますけれども、自分もそれに負けないような準備をしていきたい」と応じた。ゴンナパーは自身のスタイルを貫く準備を進め、返り討ちにする構えを固めている。

王座空位による歴史的一戦の実現

昨年の対戦でゴンナパーが重森を破った後、久井大夢が王座を獲得したが、今年5月の階級変更による返上によりベルトが空位となった経緯がある。この経緯により、1年半ぶりの再戦が実現し、KNOCK OUT－REDライト級王座が賭けられる。両選手とも好調を維持しており、12月30日の代々木第二体育館での一戦は、格闘技ファンの注目を集めることになっている。