KIWI design、超メタフェス2026に出展 最新VRアクセサリーを体験可能に

VRデバイス向け周辺機器のリーディングカンパニーであるKIWI designは、2026年5月23日に秋葉原UDXで開催された国内最大級のVRChatユーザー・クリエイター交流イベント「超メタフェス2026」に出展し、最新ヘッドストラップなどの展示・体験会を行った。多くの来場者が製品を装着し、装着感の向上や利便性を体感、長時間利用における負荷軽減への関心も高く、日本のユーザー特有のニーズを再確認する機会となった。同社は日本のVR市場を重要戦略拠点と位置づけており、今回得たフィードバックを今後の製品開発やローカライズ戦略に反映していく。

KIWIDESIGN(HONGKONG)LIMITED VRデバイス向け周辺機器の企画・開発で世界をリードする KIWI design（本社：中国・深セン・香港）は、2026 年 5 月 23 日（土）に秋葉原UDXにて開催された、国内最大級のVRChatユーザー・クリエイター交流イベント「超メタフェス 2026」に出展いたしました。

当日は最新のヘッドストラップなどの展示・体験会を実施し、盛況のうちに幕を閉じましたことをお知らせいたします。 KIWI design は「VR 体験をより快適に、より没入感のあるものに」というミッションを掲げ、世界中のユーザーに高品質なアクセサリーを提供してきました。 今回、秋葉原で開催された「超メタフェス 2026」において、日本の熱心なVRコミュニティと直接対話を行い、最新の製品フィードバックを得ることを目的にブースを構えました。

当日のブースでは、主力製品である「K4 Flexヘッドストラップ」、「P5000 コンパクトバッテリーパックや、Meta 認定プログラム『Made for Meta』の承認を受けた「G4 Proグリップ 」などのデモンストレーションを実施。 多くの来場者が実際に製品を装着し、その装着感の向上や利便性を体感されました。 特に、長時間の VRChat 利用やゲームプレイにおける負荷軽減に対する関心が高く、日本のユーザー特有のニーズを再確認する貴重な機会となりました。 KIWI design は、日本の VR 市場を極めて重要な戦略拠点と位置づけています。

今回のイベントを通じて、クリエイターの皆様やエンドユーザーの皆様から頂いた貴重なご意見は、今後の製品開発やローカライズ戦略にダイレクトに反映させてまいります。2015年の設立以来、KIWI designは100以上の特許を保有し、100カ国以上のユーザーに愛用されている VR アクセサリーブランドです。 人間工学に基づいた独創的なデザインと高い品質管理により、Meta Quest シリーズや PICO シリーズなどの主要デバイスに最適化された周辺機器を展開しています





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