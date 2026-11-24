5人組グループKEY TO LITの4人がMONOPOLY GO!新CM発表会に登壇。猪狩蒼弥は街を丸ごと購入する夢を、中村嶺亜はティラノサウルスの全身骨格を家へ飾りたいとそれぞれ明かし、ゲームへの愛着も語った。

『 MONOPOLY GO! 新CM発表会』に登壇した KEY TO LIT （左から） 井上瑞稀 、 岩﨑大昇 、 中村嶺亜 、猪狩蒼弥 （C）ORICON NewS inc. 5人組グループ・ KEY TO LIT の 岩﨑大昇 、 井上瑞稀 、 中村嶺亜 、猪狩蒼弥が24日、都内で行われた『 MONOPOLY GO!

新CM発表会』に登壇。 猪狩と中村が、それぞれ驚きの“自分へのご褒美”を明かした。 最初にサイコロを振った猪狩は、好きなテーマを選べる星の目を出し、「いつか自分へのご褒美に買いたいもの」というテーマを選択。 何を買いたいか悩みながら、「『MONOPOLY GO!

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』にちなんでじゃないですけど、街」と驚きの回答を繰り出した。 ゲームでは簡単な操作で土地を買い、街を発展させられることに触れ、「お手軽にポチポチで街をどんどん自分のものにしていますけど、あれを現実でやって、自分の銅像とかが立っちゃう街を1個、ちょっと買い占めたい」と、街を丸ごと自分のものにしたいという壮大な野望を告白した。 同じ質問を向けられた中村は、「僕は恐竜が好きなので、ティラノサウルスとかの全身骨格を買いたいです」と回答。 単なる願望ではないようで、猪狩が「マジで調べているんですよ。

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今も最安値で恐竜の化石をずっと調べていて、ラプトルだったら買えるんじゃないかとか、いろいろ調べています」と実際に購入価格をリサーチしていることを証言した。 井上から「いくらぐらいなの？ 」と聞かれ、「何億、何十億」と返答する中村。 驚きの声が飛ぶ中、中村は「いつか自分の家のリビングに飾りたくて」と夢を告白。

全身骨格が収まるほど大きな家も必要になると指摘されながらも、玄関を入った先に恐竜の骨格が見える光景を想像し、目を輝かせていた。 また、中村は『MONOPOLY GO! 』のお気に入りの演出として「銀行強盗のアクション」を挙げ、「スリリングですし、成功すると札束が舞って、お金が自分の所持金に吸収されていく演出が最高」と熱弁。 「富豪になった感じがしてたまらない」と笑顔を見せていた。