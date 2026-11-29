KEY TO LITが12月9日CDデビューを控えてanan表紙を飾る。佐々木大光療養のため4人体制で「恋と運命」テーマに挑む。詳細は2027年前半号特集で確認。

男性5人組アイドルグループ KEY TO LIT が、12月9日にリリースされる女性グラビア週刊誌『 anan 』（ マガジンハウス ） 2027年 前半号の表紙を飾る。同誌の恒例である大人気特集「 2027年 前半、あなたの恋と運命」のスペシャルグラビアに、彼らが選出された形だ。

KEY TO LITの凱旋とCDデビューの裏付け

KEY TO LITにとって、今回がグループとして同誌表紙に選出される2度目のケースとなる。今年7月に初登場した際、その人気を受けて緊急重版を記録した実績がある。今号では、5ヶ月ぶりの凱旋となる特別グラビアを披露する。

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最大の注目点は、発売当日の12月9日にシングル「KEY TERUYA2 ～キテルヤツ～」でCDデビューを果たすという大看板を持っている点だ。このデビューという節目を祝い、最先端を走るKEY TO LITの姿を徹底的に焼き付けた内容となっている。

ただし、メンバーの1人である佐々木大光は現在療養中であるため、表紙およびグラビア撮影には参加していない。今号のKEY TO LITは、残る4人での登場となる。ファンや読者は、この4人体制での新たな魅力にも注目する必要がある。

オリエンタルな力強さと「恋と運命」の融合

2027年前半版の「恋と運命」特集は、毎年2回刊行される恒例企画だ。KEY TO LITのアイデンティティには、増上寺で行われたデビュー発表イベントや、デビュー曲の世界観にも通底するオリエンタルな力強いオーラが存在する。

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そこにコンセプチュアルなテーマである「恋と運命」が掛け合わされ、奇跡的なコラボレーションが実現した。華やかで艶やかな演出の中で、人々を翻弄する「恋と運命の男たち」を演じ切る姿勢が際立っている。

天を衝かんとする勢いと、今この瞬間だけに見える麗しさが凝縮された1冊となっている。彼らの圧倒的な美しさとエネルギーは、アイドルとしての成長過程を象徴するものでもある。天を衝かんとする彼らの、いまこの瞬間の麗しさと勢いを凝縮した1冊となっている。

2つのテーマで描く「奇天烈空間」と極上の美

グラビアは「恋と運命の男たち」と「奇天烈空間（スペース）」の2つのテーマで構成されている。前者は、妖艶さが引き立つオールブラックコーデが特徴だ。とろみのあるシャツや光沢のあるジャケット、レース素材などの衣装を身にまとい、オリエンタルなセットの中でたたずむ姿が撮影された。

横たわる彼らの一つ一つの所作には、まもなく世界へ解き放たれる覚悟ゆえの迷いなき力強さが宿っている。麗しさと鋭さが共存し、今この瞬間だからこそ可能な極上の美しさが完成度が高い。まもなく世界へ解き放たれる覚悟ゆえの迷いなき力強さがある。

対照的に後半を彩る「奇天烈空間（スペース）」は、メンバーの遊び心あふれるマインドを表現している。それぞれのメンバーカラーをキーとした衣装に身を包み、躍動感満点のポップなページ構成となっている。スタートダッシュカットにチャレンジしたり、円陣を組んだり、奇想天外に飛び出すグッズを弄んだりしている。

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ソロコメントからラブレターまで充実の内容

インタビューコーナーもソロコメント、メッセージ、座談会と盛りだくさんの内容で構成されている。ソロインタビューでは、「CDデビュー」そのものへの考えと、現在の心境について直接問われている。ソロでは、"CDデビュー"そのものへの考えと今の気持ちを聞いた。

また、新たなスタートラインに立つこのタイミングで、「将来どんなアイドルでいたいか」という長期的なビジョンについても語っている。ソロでは、"CDデビュー"そのものへの考えと今の気持ちを聞いた。また、新たなスタートラインでもあるこのタイミングに思う、「将来どんなアイドルでいたいか」についても語っている。

座談会では、デビュー曲『KEY TERUYA2 ～キテルヤツ～』の魅力に加え、楽曲とリンクした「まずは絆トーク」が収録されている。デビュー曲『KEY TERUYA2 ～キテルヤツ～』の魅力に加え、楽曲とリンクした"まずは絆トーク"を収録。

さらに今回特別に、特集テーマ「恋と運命」にひも付けて、メンバーからファンへの愛を詰め込んだラブレターメッセージが掲載された。長年ともに歩んできた活動パートナーであるファンにしか話せない、素直な言葉の数々にも注目だ。長年ともに歩んできた、彼らの活動のパートナーであるファンにしか話せない、素直な言葉の数々にも注目だ。

占い特集と他ユニットの登場

同誌恒例の占い特集最新版では、G・ダビデ研究所、星ひとみ、真木あかり、Keiko、鏡リュウジ、ゲッターズ飯田、七嶋ナオなど、有名占い師たちが2027年前半の行方を導く。G・ダビデ研究所、星ひとみ、真木あかり、Keiko、鏡リュウジ、ゲッターズ飯田、七嶋ナオなど人気占い師たちが、2027年前半の行方を導く。

スペシャルグラビアには俳優の大泉洋も登場している。また、VTuberグループ「にじさんじ」所属ユニットであるVOLTACTIONも、1年ぶりの登場となる。VOLTACTIONも1年ぶりに登場する。これらの多彩なコンテンツと共に、2027年前半号は構成されている。