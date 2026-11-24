5人組グループ・KEY TO LITの岩﨑大昇、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥が24日、都内で行われた『MONOPOLY GO! 新CM発表会』に登壇。デビューを目前に控えたいまの心境を改めて語った。

『MONOPOLY GO! 新CM発表会』に登壇したKEY TO LIT（左から）岩﨑大昇、猪狩蒼弥 、中村嶺亜、井上瑞稀（C）ORICON NewS inc.KEY TO LITとして、このような発表会に登壇するのは今回が初めて。

中村は「ライブだったり、ミュージカルだったりとは違う緊張感がありますし、ちょっと背筋が伸びる感じもあります」と率直な心境を告白。

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「こういった素敵なものを用意していただけて、発表させていただけることをすごくうれしく思っていますので、今日は楽しく盛り上げられたら」と意気込んだ。 一方、猪狩からは「こういう発表会は初めてだと思う」「これって、どれぐらいふざけていいんですか？ 」「どれぐらいしゃべっていいんですか？ 」との声も。

初めての場に戸惑いながらも、4人はいつものにぎやかな空気をのぞかせた。 12月9日のデビューを目前に控え、現在の心境を聞かれた岩﨑は「ドキドキもあるんですけれども、やっぱりワクワクが一番大きいです」と笑顔。 これまでの活動を振り返り、「一番短い僕でも10年で、瑞稀や嶺亜は17年、猪狩は13年やってきて、ここを目指して、このスタートラインに立ちたくて、ずっとやってきた」としみじみ。

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「ここに立たせていただけるというのは、もううれしいこと」と喜びをかみ締めた。 この日は佐々木大光が療養のため欠席したが、岩﨑は「今日は来られていない大光も含めて、『やってやるぞ！ 』という気持ちでいっぱいです」と力強く宣言。

「もう全力で、今日もこの場からどんどん盛り上げて頑張りたい」と気合を入れた。 新CMには、デビュー曲「KEY TERUYA2 ～キテルヤツ～」が使用される。 楽曲について井上は「歌詞もとても素敵で、仲間との絆を歌った曲にもなっています」と説明。

「『MONOPOLY GO! 』にも仲間と協力してプレーするところがあるので、すごくマッチしている」と語り、「これから前に進むんだぞという強い意志を込めた曲になっています」とアピールした。 今後挑戦したいことを聞かれると、井上は「いつか自分がドラマに主演させていただいて、その曲をKEY TO LITで歌いたい」と回答。 嵐の「One Love」を例に挙げると、メンバーも「聞いた瞬間に、見ていた時のことを思い出す」「いいところで自分たちの曲が流れたらうれしい」と共感した。

井上は「お芝居がすごく好きで、今後もやっていきたいと思っているので、その夢をかなえていきたい」と意欲。 挑戦したい役を聞かれると、「年齢的にも学生役。26歳なので、制服とかが今でも瀬戸際」と苦笑いしつつ、「やれなくなっていっちゃうから、やりたいなという思いはあります」と学生役を熱望した。 メンバーからは「全然、高校生いけると思う」と太鼓判を押されていた。 岩﨑は「僕は歌とお芝居が好きなので」と切り出し、ミュージカル映画の吹き替えに挑戦したいと告白。

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歌と芝居の両方を生かせる仕事への意欲を見せた。 そんな中、猪狩の提案で急きょこの日一緒に登壇していたキャラクター・Mr.モノポリーの吹き替えに岩﨑が挑戦することに。 ユニークな口調に笑いが起きながらも見事やりとげた岩﨑は、3人が見守る中でMr. モノポリーとノリノリで2ショットをとる一幕もあった。

絵を得意とする中村は「和をテーマにポップアートを描いたりするんですけど、がっつり水墨画を練習して、それを取り入れて新しい表現を見つけたい」と回答。 「皆さんに披露できる日が来るように頑張りたい」とさらなる創作活動に意欲を示した。